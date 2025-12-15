Así se perfilan los equipos colombianos en los bombos de Copa Libertadores 2026: se viene el sorteo

Con el cierre de la temporada 2025 a la vuelta de la esquina, el fútbol colombiano ya empieza a mirar de frente a la Copa Libertadores 2026, un torneo que comienza a tomar forma incluso antes de que se juegue el último partido del año.

Aunque todavía faltan algunos cupos por definirse, la Conmebol ya tiene prácticamente listo el panorama de clasificados y, con ello, la distribución de los bombos para el sorteo.

Colombia tendrá cuatro representantes en Libertadores, aunque uno de ellos aún está pendiente de confirmación directa a fase de grupos. Ese cupo saldrá del campeón entre Junior y Deportes Tolima, serie que por ahora gana el Tiburón 3-0 y que se definirá este martes 16 de diciembre.

Así se perfilan los bombos para la fase de grupos

La Copa Libertadores ya cuenta con 44 de los 47 equipos clasificados. Este jueves 18 de diciembre al mediodía, se sortearán las fases preliminares, que entregarán los últimos cuatro cupos para la fase de grupos. Esos equipos que superen las rondas previas irán directamente al bombo 4.

Para Colombia, el panorama es claro:

Junior estaría ubicado en el bombo 2 si logra el título y accede de manera directa a la fase de grupos.

Independiente Santa Fe, ya confirmado en grupos, aparecerá en el bombo 3 gracias a su posición en el ranking Conmebol.

En tanto, los clubes que no consigan el cupo directo deberán disputar el repechaje.

Colombianos en fase previa y calendario clave

En la fase previa de Copa Libertadores, Colombia tendrá representación asegurada.

Independiente Medellín (DIM) jugará la Fase 2, en busca de un lugar en la fase de grupos.

Deportes Tolima, si no logra el título ante Junior, también irá a esta instancia preliminar.

Las fechas ya están definidas:

Fase 1: inicia el martes 2 de febrero (con revanchas la semana siguiente).

Fase 2: se disputará entre el 17 y el 26 de febrero.

Fase 3: tendrá lugar del 3 al 12 de marzo.

El sorteo de la fase de grupos está previsto para la semana del 18 de marzo, mientras que el torneo arrancará oficialmente el 7 de abril.

Por ahora, los equipos colombianos clasificados a Copa Sudamericana son América de Cali, Atlético Bucaramanga y Millonarios, a la espera de que se defina si Junior o Atlético Nacional completan la lista, según el desenlace de la final.