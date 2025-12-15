Hipótesis del trágico accidente de paseo de grado en Antioquia que dejó 17 muertos

La madrugada del domingo 14 de diciembre se registró un grave accidente de tránsito en un bus turístico en el que viajaba un grupo de estudiantes que celebraban su grado de bachillerato desde Antioquia a las playas de la costa Caribe de Coveñas.

De acuerdo con las autoridades, en la unidad de transporte se movilizaban cerca de 40 personas de las que fallecieron 17. Confirmaron que 16 de las víctimas eran estudiantes del Liceo Antioqueño, de Bello, Antioquia.

El vehículo perdió el control y cayó por un abismo de más de 60 metros en una carretera cercana al municipio de Segovia.

La hipótesis del trágico accidente de bus que dejó 17 muertos

La directora Tránsito y Transporte de la Policía, brigadier general Claudia Blanco, entregó detalles del accidente. Al parecer, el hecho estaría relacionado con una imprudencia:

“Desde el momento en que nos reportan este siniestro vial, la Dirección de Tránsito envía al grupo élite de reconstrucción de accidentes, quienes se trasladan al lugar de los hechos, evidenciando que esta es una vía pendiente ascendente”, describió la brigadier general.

Encontramos que este vehículo por donde se desplazaba sale de la calzada, cayendo al costado derecho, a un abismo con una profundidad aproximada de 60 metros (…) frente a las características de la vía, se podría inicialmente hablar de una distracción en la conducción.

El devastador accidente de un bus que cayó a un abismo en una carretera de Segovia, Antioquia, dejó 17 muertos, entre ellos el conductor y 16 estudiantes.

En cuanto a los heridos, se conoció que son al menos 20 personas, de las cuales ocho se encuentran en grave estado de salud.

La extracción de los sobrevivientes y de los cuerpos se logró “a través del apoyo helicoportado”, explicó Blanco.

Asimismo, la Gobernación de Antioquia habilitó una línea telefónica para entregar información oficial a los familiares: 3134778391.