Hombre le pidió a una mujer que no hiciera sus necesidades en la calle y fue atacado con cuchillo en Bogotá

Alerta Bogotá conoció el violento suceso del que fue víctima Gerardo Rueda, un líder comunal de 61 años, quien le pidió a una persona que no realizara sus necesidades fisiológicas en vía pública.

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Rueda, administrador del proyecto cultural Asogalerías y conocido en el sector, se encontraba pasando por el puente de la calle 53 con carrera 30, cuando se topó con una mujer que estaba realizando sus necesidades.

¿Cómo ocurrió el ataque?

“Salgo a decirle a la señora que no se vaya a hacer ahí y le presto el baño porque aquí contamos con unos baños públicos”, narró el hombre al mencionar que este espacio ha pasado por un proceso de recuperación.

La situación se tornó violenta, según contó Rueda. Luego de hacerle el llamado a la mujer, un hombre que se encontraba en el lugar y presuntamente la estaba acompañando junto a otras personas, sacó un cuchillo y lo atacó.

Al parecer, los implicados son hinchas de un equipo de fútbol, de acuerdo con la descripción que brindó la víctima. Además, este sitio queda cerca del estadio Nemesio Camacho El Campín.

El llamado de la víctima

Con respecto al ataque, la víctima alcanzó a esquivarlo y corrió hacia un local. Sin embargo, ahí no acabó el hecho y el agresor alcanzó a lesionarlo en la espalda.

“La intolerancia es la que nos permite vivir mal, este es un sitio que hemos recuperado (…) Les pido a los hinchas que esto no vuelva a pasar”, indicó. El incidente quedó grabado por las cámaras de seguridad a plena luz del día.

Por su parte, la Policía capturó al atacante gracias a la reacción que tuvieron los vecinos. En la emisora lo describieron como una persona con aspecto desaliñado, mirada perdida y presumiblemente se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas o alcohol. Aunque después quedó en libertad.