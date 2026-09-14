CANAL RCN
Colombia Video

Hombre le pidió a una mujer que no hiciera sus necesidades en la calle y fue atacado con cuchillo en Bogotá

El hecho se registró debajo de un puente cerca del estadio El Campín.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 14 de 2026
02:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Alerta Bogotá conoció el violento suceso del que fue víctima Gerardo Rueda, un líder comunal de 61 años, quien le pidió a una persona que no realizara sus necesidades fisiológicas en vía pública.

Carne al aire libre y sin control sanitario genera alerta de salubridad en el sur de Bogotá
RELACIONADO

Carne al aire libre y sin control sanitario genera alerta de salubridad en el sur de Bogotá

Rueda, administrador del proyecto cultural Asogalerías y conocido en el sector, se encontraba pasando por el puente de la calle 53 con carrera 30, cuando se topó con una mujer que estaba realizando sus necesidades.

¿Cómo ocurrió el ataque?

“Salgo a decirle a la señora que no se vaya a hacer ahí y le presto el baño porque aquí contamos con unos baños públicos”, narró el hombre al mencionar que este espacio ha pasado por un proceso de recuperación.

La situación se tornó violenta, según contó Rueda. Luego de hacerle el llamado a la mujer, un hombre que se encontraba en el lugar y presuntamente la estaba acompañando junto a otras personas, sacó un cuchillo y lo atacó.

Al parecer, los implicados son hinchas de un equipo de fútbol, de acuerdo con la descripción que brindó la víctima. Además, este sitio queda cerca del estadio Nemesio Camacho El Campín.

El llamado de la víctima

Con respecto al ataque, la víctima alcanzó a esquivarlo y corrió hacia un local. Sin embargo, ahí no acabó el hecho y el agresor alcanzó a lesionarlo en la espalda.

Perrito cayó de un sexto piso en Bogotá: IDPYBA hace llamado para prevenir accidentes
RELACIONADO

Perrito cayó de un sexto piso en Bogotá: IDPYBA hace llamado para prevenir accidentes

“La intolerancia es la que nos permite vivir mal, este es un sitio que hemos recuperado (…) Les pido a los hinchas que esto no vuelva a pasar”, indicó. El incidente quedó grabado por las cámaras de seguridad a plena luz del día.

Por su parte, la Policía capturó al atacante gracias a la reacción que tuvieron los vecinos. En la emisora lo describieron como una persona con aspecto desaliñado, mirada perdida y presumiblemente se encontraba bajo los efectos de sustancias psicoactivas o alcohol. Aunque después quedó en libertad.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Accidente aéreo

Hallan la avioneta desaparecida en la que viajaba una misión médica: buscan sobrevivientes

Universidad Nacional

“Estamos dispuestos a definir el protocolo”: rector de la Unal sobre intervención de Policía en la institución

Viral

Ministerio del Trabajo se pronunció sobre el caso Zara: realizaron inspección laboral sin previo aviso

Otras Noticias

Apple

¿Su iPhone será compatible? Estos son los modelos que recibirán la actualización de iOS 27

Conozca cuáles serán los dispositivos Apple que funcionarán con esta nueva actualización de software.

Dólar

¡Se reportó nuevo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 14 de septiembre de 2026!

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 14 de septiembre de 2026.

Independiente Santa Fe

Oficial: DIMAYOR definió la programación para la ida de las semifinales de la liga femenina

ONU

ONU pide acción urgente para regular la inteligencia artificial ante riesgos para la humanidad

Cuidado personal

¿Cómo funciona la tecnología tridimensional en los procedimientos estéticos?