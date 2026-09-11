Perrito cayó de un sexto piso en Bogotá: IDPYBA hace llamado para prevenir accidentes

Un lamentable caso fue reportado por las autoridades durante el pasado jueves 10 de septiembre en donde un perro perdió la vida luego de caer de un sexto piso en un conjunto residencial en Fontibón.

Aunque el hecho es materia de investigación, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal hizo recomendaciones para evitar este tipo de accidentes. Así mismo, se hizo énfasis en la importancia de las mallas de protección en las viviendas que la Corte Constitucional reconoció.

RELACIONADO Placas inteligentes para mascotas buscan financiar los rescates de la fundación Rescatadogs

¿Cómo evitar accidentes en balcones y ventanas con las mascotas?

Tras el incidente ocurrido, el IDPYBA hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer las medidas de prevención con el objetivo de evitar accidentes de animales de compañía en ventanas, balcones, terrazas y otros espacios elevados. El llamado se dirigió a familias, tenedores, administradores y comunidades de propiedad horizontal.

“Para el IDPYBA, este tipo de situaciones constituye una oportunidad para recordar que muchos accidentes pueden prevenirse mediante la identificación oportuna de riesgos dentro de los hogares y la adopción de medidas de seguridad adecuadas”, aseguró la entidad.

Ante los riesgos que estos espacios representan para los animales, las autoridades alertaron situaciones en donde estos estén expuestos a ventanas, balcones, terrazas, puertas abiertas, elementos próximos a las barandas o espacios que permiten el paso o salto del animal.

Algunas de las principales recomendaciones son: identificar los espacios de riesgo para el animal, no dejar abiertas ventanas o puertas de balcones sin medidas de protección, instalar sistemas de protección seguros y técnicamente adecuados, especialmente en viviendas ubicadas en pisos altos.

Así mismo, se debe verificar periódicamente el estado de las mallas y elementos de protección. Se debe evitar que muebles, materas u otros objetos que puedan facilitar que un animal alcance una ventana o baranda.

“La prevención debe hacer parte de la tenencia responsable, entendida no solamente como garantizar alimentación, atención veterinaria y afecto, sino también como proporcionar a los animales un entorno seguro que reduzca riesgos previsibles para su vida e integridad”, asegura el IDPYBA.

Importancia de las mallas de protección

Según la Sentencia T-228 de 2026, de la Corte Constitucional, la instalación de una malla de protección puede ser compatible con el régimen de propiedad horizontal cuando se trata de un elemento liviano, removible, seguro, de bajo impacto visual y que no comprometa la estructura, la seguridad de terceros ni los derechos de los demás residentes.