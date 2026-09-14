¡Se reportó nuevo cambio en el precio del dólar en el cierre de hoy 14 de septiembre de 2026!

El dólar en Colombia, de acuerdo con el Banco de la República, abrió este lunes 14 de septiembre de 2026 en 3.105,00 pesos.

Sin embargo, a lo largo de la jornada tuvo múltiples cambios y, finalmente, sobre la 1:00 de la tarde, tuvo un leve descenso.

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Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 14 de septiembre de 2026

Los analistas del Banco de la República de Colombia indicaron que la divisa estadounidense cerró en 3.103,100 pesos.

Eso significa que, realizando el comparativo con el precio de apertura, hubo una disminución de 1,9 pesos.

Además, la entidad bancaria también especificó que la Tasa Promedio del Mercado se encuentra en 3.109,323 pesos, mientras que la Tasa Representativa del Mercado registró un precio de 3.072,27 pesos.

¿A cómo se están comprando los dólares en las casas de cambio?

En promedio, luego de monitorear las principales casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín, se han identificado las siguientes tarifas:

Bogotá: 3.120 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Cali: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Medellín: 3.320 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

¿Cuáles han sido las últimas Tasas Representativas del Mercado?

Desde el jueves 10 de septiembre, la Tasa Representativa del Mercado ha oscilado entre las barreras de los 3.000 y los 3.100 pesos.

Los cambios exactos han sido los siguientes: