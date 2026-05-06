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Hallan cuerpo de lideresa social baleado en Bello: autoridades buscan a los responsables

La Alcaldía condenó el crimen y activó acciones con la Policía y la Fiscalía.

Lideresa asesinada en Antioquia

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
08:47 a. m.
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En horas de la tarde del martes 5 de mayo, fue asesinada la lideresa comunitaria Sandra Nogales en el barrio Las Vegas, comuna 10, en Bello, Antioquia.

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De acuerdo con la información conocida, la mujer recibió varios impactos de arma de fuego. En el mismo ataque también resultó herido su esposo, quien fue trasladado a un centro hospitalario donde permanece bajo atención médica.

Lideresa social fue asesinada a tiros en Bello

Tras el crimen, la Alcaldía de Bello emitió un comunicado en el que rechazó de manera contundente lo ocurrido y destacó la labor de la lideresa dentro de su comunidad.

La Alcaldía de Bello condena de manera categórica el asesinato de la lideresa comunitaria Sandra Nogales, ocurrido la tarde de hoy en el barrio Las Vegas, comuna 10 de la ciudad, y en donde fue herido además su esposo, quien está siendo atendido en un centro hospitalario.

El pronunciamiento también incluyó un mensaje de apoyo a sus allegados y a la comunidad:

Manifestamos nuestra solidaridad con su familia, seres queridos y la comunidad que ella representaba con compromiso y valentía.

Las autoridades locales calificaron el hecho como inaceptable y pidieron celeridad en las investigaciones:

Este crimen es inaceptable y solicitamos a las autoridades de investigación actuar con la máxima celeridad para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Autoridades se pronunciaron por el asesinato de una lideresa social en Bello

Por su parte, el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Uber Zapata, confirmó que se activaron todas las capacidades institucionales para esclarecer el caso.

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La alcaldía de Bello rechaza contundentemente el asesinato que se ha dado en la tarde de hoy en el barrio Las Vegas, de la líder comunitaria Sandra Nogales. La Policía Nacional, la Fiscalía general de la Nación vienen trabajando articuladamente para esclarecer estos lamentables hechos y hacer justicia. La alcaldía de Bello manda un mensaje de solidaridad a los líderes sociales, comunitarios, a la comunidad a la que le sirvió Sandra y a su familia.

Las autoridades continúan adelantando las investigaciones para determinar los móviles del crimen y dar con los responsables de este hecho.

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