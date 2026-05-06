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Contraloría advierte graves retrasos en millonario contrato para los ‘Centros PotencIA’ de MinTIC

El contrato por más de $234 mil millones, tiene como fin la construcción de 60 centros para la reducción de la brecha digital.

Foto: Contraloría General de la República

Noticias RCN

mayo 06 de 2026
08:24 a. m.
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Una grave advertencia hizo la Contraloría respecto al avance de los contratos del Ministerio TIC para la construcción de los ‘Centros PotencIA’.

De acuerdo con un seguimiento hecho por el ente sobre el contrato 1872 del 13 de septiembre de 2024, este cuenta con un avance de apenas el 2,09%, y ha presentado irregularidades asociadas con atrasos en la ejecución, parálisis en las obras desde noviembre de 2025, debilidades en la planeación contractual y en la obtención de licencias para construcción.

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El contrato, que asciende a los $234.399 millones, tiene como fin la construcción de 60 espacios especializados para reducir la brecha digital en el país y para el uso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en las regiones.

Los hallazgos de la Contraloría

La Contraloría advirtió, además, que se han “identificando riesgos asociados a debilidades en la planeación, estructuración y ejecución contractual, así como a la permanencia prolongada de recursos en fiduciarias, situación que puede afectar los principios de eficiencia, economía y oportunidad del gasto público, generando, costos de oportunidad y retrasando el impacto esperado en la ciudadanía”.

Con corte a abril de 2026, el avance general del contrato se ubicó en apenas el 17,1%, incluyendo actividades de estructuración adelantadas por Findeter.

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Sin embargo, el avance de las obras es solo del 2,09%, lo que corresponde a la etapa inicial de estudios, diseños, licencias y permisos, la cual ni siquiera ha sido finalizada.

La plata que está en juego

Según el informe, el Ministerio TIC ha desembolsado poco más de $4.000 millones a Findeter, y se han autorizado pagos para interventoría por más de $37,4 millones.

Debido a esto, la Contraloría solicitó a Findeter y al MinTIC información detallada sobre la ejecución de los recursos, con el fin de evaluar la gestión fiscal y el uso correcto de los dineros públicos.

Finalmente, la Contraloría hizo un llamado para que se garantice el cumplimiento de los objetivos del programa, pues este busca beneficiar a cerca de 7 millones de personas al año, incluyendo 1,5 millones de estudiantes en las regiones del país.

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