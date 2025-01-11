Ataque armado en Pasto: sujeto disparó contra su propio hijo y su expareja

La celebración de Halloween en Pasto terminó en tragedia la noche de este 31 de octubre cuando un hombre disparó contra su expareja y su propio hijo en una reconocida pizzería ubicada al norte de la ciudad.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las nueve de la noche en un establecimiento comercial cercano a la avenida Estudiantes.

Según reportes de las autoridades, el agresor ingresó al local y realizó disparos contra un hombre de 37 años y una mujer que se encontraban en el interior.

Ambas víctimas fueron trasladadas de inmediato a centros asistenciales para recibir atención médica de emergencia.

El hijo del atacante presentaba múltiples heridas por arma de fuego y fue trasladado al quirófano para intervención quirúrgica. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, lamentablemente falleció.

Marta Patricia Muñoz Montilla es la mujer que sobrevivió al ataque y permanece hospitalizada con pronóstico reservado debido a la gravedad de sus heridas.

Recibió dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el busto, y actualmente se encuentra bajo cuidados intensivos en un hospital de Pasto.

Tras cometer el crimen, el agresor, identificado como un militar en uso de buen retiro, huyó del lugar aprovechando la multitud que recorría las calles durante las celebraciones de Halloween.

Minutos después del ataque, el hombre abordó un vehículo taxi en el sector de la avenida Panamericana, donde se propinó un disparo en la cabeza.

“Cuando esa persona huye del lugar y en el sector de la avenida Panamericana, al interior de un vehículo taxi, se propina un disparo en la cabeza y fallece en el centro asistencial donde lo atendieron”, confirmó el coronel Hernando Calderón Vega, comandante de la Policía de Pasto.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias exactas que llevaron al ataque armado. Preliminarmente, se conoce que existía una relación sentimental previa entre el agresor y la mujer herida, lo que habría motivado el ataque contra ella y su hijo, fruto de una relación anterior.