Autoridades investigan muerte de un egresado de la Universidad Nacional en Bogotá: esto se sabe

La Universidad Nacional dio una lamentable información. Entre la noche del viernes 31 de octubre y madrugada del sábado 1 de noviembre, falleció un egresado del programa de Biología.

RELACIONADO Balance de movilidad durante la noche de Halloween en Bogotá

Según informó la institución, el fallecimiento se dio en el arboretum, cerca al edificio 425 del Instituto de Ciencias Naturales y la calle 53. El CTI hizo presencia en la mañana del sábado para el levantamiento del cuerpo, el cual ya se encuentra en Medicina Legal a la espera de conocer las causas del fallecimiento.

Egresado murió en el campus

“La rectoría, sede Bogotá y la facultad de Ciencias expresan sus condolencias y solidaridad con los familiares, colegas y amigos de nuestro egresado”, indicó la UNAL. Hasta el momento, no se tiene información sobre la identidad de esta persona.

Este hecho se suma al fallecimiento de un estudiante de la Universidad de Los Andes, también ocurrido el 31 de octubre. La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte informó que un joven de 20 años ingresó a urgencias en el Hospital Chapinero.

Estudiante de Los Andes fue asesinado durante Halloween

El estudiante ingresó junto a la Policía y un acompañante. El dictamen oficial reveló que tenía un trauma craneoencefálico. Dada la gravedad de la situación, fue llevado al Hospital Simón Bolívar.

Sin embargo, el estudiante falleció luego de experimentar un paro cardiorrespiratorio. En horas de la mañana de este sábado, la Policía informó que capturó a los presuntos tres responsables (dos mujeres y un hombre). Al parecer, lo atacaron luego de salir de una fiesta de Halloween.

Horas después, se reveló la identidad de la víctima: Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Era del programa de Ingeniería de Sistemas y Computación. La Universidad de Los Andes emitió un comunicado en el extendió sus condolencias.

“Hemos activado nuestros protocolos de acompañamiento y atención; nuestro principal compromiso es el cuidado y bienestar de nuestra comunidad y de nuestros estudiantes. Reiteramos plena disposición para colaborar con las autoridades en el proceso”, sostuvo la entidad académica.