Hermano de Colmenares se pronunció tras el asesinato del estudiante de la Universidad de Los Andes

La muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de 20 años de la Universidad de Los Andes, en circunstancias de violencia tras una fiesta de Halloween, reabrió una herida similar vivida hace 15 años.

El fatal suceso provocó la inmediata y emotiva reacción de Jorge Colmenares, hermano del también universitario Luis Andrés Colmenares, fallecido en 2010. El familiar de la recordada víctima expresó su profundo dolor ante la similitud de los casos, ambos ocurridos en la misma fecha de Halloween.

Hermano de Luis Andrés Colmenares habló por caso similar en noche de Halloween

A través de sus redes sociales, Jorge Colmenares lanzó un mensaje que capturó la frustración y la pena de revivir un trauma tan íntimo y público:

¿Otra vez ? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho.

Jorge, hermano de Colmenares enfatizó cómo la fecha del 31 de octubre ha perdido su significado de celebración para su familia:

Mi hermano también murió un 31 de octubre. Desde entonces, esa fecha dejó de ser solo disfraces y risas: se volvió un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, y de lo injusto que es cuando la violencia o la imprudencia se la arrebatan a alguien joven

Las coincidencias son ineludibles: dos estudiantes de la misma universidad, ambos muy jóvenes, y ambos fallecidos en hechos violentos durante la madrugada de Halloween, lo que convierte esta nueva tragedia en un doloroso eco.

El mensaje de Jorge Colmenares tras conocer nuevo asesinato en Halloween

El universitario Jaime Esteban Moreno Jaramillo, quien cursaba séptimo semestre de Ingeniería de Sistemas, falleció a causa de un trauma craneoencefálico severo tras el ataque. Por el crimen, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó a tres presuntos agresores a las afueras de un establecimiento en Barrios Unidos.

"A veces, detrás de una noche de fiesta, quedan familias rotas y silencios eternos. Ojalá aprendamos a cuidarnos más, a no normalizar la agresión. Porque cada historia como esta revive muchas otras. Me duele el alma hoy doblemente", concluyó Colmenares.