Procuraduría suspende provisionalmente a gerente de Emcali por contrato de alumbrado público

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria y ordenó la suspensión provisional del gerente de las Empresas Municipales de Cali (Emcali), Roger Mina Carbonero, por presuntas irregularidades en un proceso de contratación relacionado con el servicio de alumbrado público en la capital del Valle del Cauca.

Por los mismos hechos, el Ministerio Público también vinculó al proceso al gerente de la Unidad Estratégica de Negocios de la entidad, José David Insuasti Avendaño.

De acuerdo con el ente de control, ambos funcionarios habrían incumplido principios fundamentales de la función administrativa durante el desarrollo del proceso contractual.

La investigación se centra en la selección de un aliado estratégico para la prestación del servicio de alumbrado público en Santiago de Cali.

La Procuraduría busca establecer si se vulneró el principio de publicidad y si existieron fallas como la ausencia de un procedimiento claramente definido para la escogencia del contratista, así como la inclusión de requisitos financieros y de experiencia que no habrían sido debidamente justificados.

El contrato objeto de análisis tendría una duración de 20 años y una cuantía indeterminada, lo que, según el ente de control, exige un mayor rigor en el cumplimiento de las normas que rigen la contratación estatal.

Mientras avanza la actuación disciplinaria, la Procuraduría Primera delegada para la Contratación Estatal decidió suspender de manera provisional a los dos funcionarios por un periodo de tres meses.

Durante este tiempo se revisarán las condiciones del negocio jurídico, las actividades adelantadas por la Gerencia de Abastecimiento Empresarial, la documentación relacionada y la participación de los distintos actores involucrados en el proceso.

La medida preventiva busca evitar una posible reiteración de las conductas investigadas, así como impedir que los funcionarios continúen interviniendo en procesos contractuales o incumplan las disposiciones legales aplicables a este u otros contratos.