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Sujeto agredió a zarigüeya e introdujo su cuerpo con el de sus crías vivas dentro de una bolsa en Girardot

Según la denuncia hecha por la Fundación Girardot Animalista, un sujeto agredió al animal y arrojó el cuerpo dentro de una bolsa con sus bebés vivos.

Foto: Diseñada por Magnific y editada con Canva.
Foto: Diseñada por Magnific y editada con Canva.

Noticias RCN

julio 02 de 2026
06:21 p. m.
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Un caso de presunto maltrato animal contra la fauna silvestre ha conmocionado a la comunidad animalista en Girardot. Según la denuncia hecha por la Fundación Girardot Animalista, un sujeto le habría quitado la vida a una zarigüeya que se encontraba junto a sus bebés dentro de un conjunto residencial.

El animal, que perdió la vida, fue encontrado dentro de una bolsa junto a sus crías que, según los rescatistas, todavía se encontraban respirando. Por supuesto, el hecho ya ha generado gran indignación entre la comunidad, quienes solicitan a las autoridades la investigación al responsable.

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Hombre le habría quitado la vida a una zarigüeya

En las abrumadoras imágenes se observa el instante en el que rescatistas encuentran dentro de una bolsa plástica a una zarigüeya muerta junto a sus bebés que todavía se estaban moviendo.

Según los testigos, el sujeto habría matado al animal al percatarse de su presencia dentro de un conjunto residencial. Por su parte, el activista Andrés Preciado informó, en horas recientes, que las crías lograron ser rescatadas por el cuerpo de Bomberos para ser llevadas a la CAR.

“Hasta cuándo el maltrato con nuestras zarigüeyas. Solicitamos a la Alcaldía de Girardot y a su alcalde Salomón Said gestión y atención a estos bebés y al responsable que se le aplique la ley Ángel. Las zarigüeyas son fauna silvestre y maltratarlas es un delito”, afirmó Preciado.

Según la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, durante el primer semestre del 2025 se registraron 635 zarigüeyas de las cuales la mayoría habían sido afectadas por humanos.

¿Cuál es la importancia de las zarigüeyas?

Las zarigüeyas son mamíferos marsupiales que desempeñan un papel trascendental en el equilibrio dentro de los ecosistemas, pues son controladores de insectos, roedores, serpientes venenosas, entre otras plagas, y ayudan a mantener el equilibrio ecológico al dispersar semillas que contribuyen a la generación de bosques y la biodiversidad local.

Según la Alcaldía de Santiago de Cali, se estima que en Colombia habitan alrededor de 38 especies de estos animales.

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¿Qué hacer en caso de encontrarse una zarigüeya?

Autoridades ambientales han hecho recomendaciones en caso de encontrarse con una zarigüeya, pues la primera sugerencia es dejarlas tranquilas en caso de observarlas en zonas cercanas a bosques.

En caso de que uno de estos ejemplares sea visto dentro de una vivienda se debe acudir a las autoridades ambientales competentes o comunicándose al cuerpo de bomberos encargado de la zona.

Así mismo, se recomienda ingresar recipientes con comida en horas de la noche ya que el suministro de alimento de esta especie se da durante estas horas.

Finalmente, autoridades han hecho llamados a bajar la velocidad en caso de ver a estos ejemplares en medio de carreteras o vías transitadas.

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