Autoridades desmienten panfleto del ELN sobre "toque de queda" en Puerto Carreño: sería un intento de extorsión

En Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, circuló en medios digitales un panfleto firmado supuestamente por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), en el que se imponía un “toque de queda” desde las 7:00 de la noche.

El documento advertía que los establecimientos que permanecieran abiertos después de esa hora serían considerados objetivos militares, lo que generó preocupación entre comerciantes y habitantes del municipio.

Mensaje de tranquilidad desde la Gobernación

Ante la alarma, las autoridades departamentales aseguraron que la información es falsa y que debe ser ignorada por la comunidad. Según los organismos de seguridad, el panfleto habría sido originado desde cárceles, con fines de intimidación y extorsión.

El secretario de Gobierno de Vichada, Rosendo Rey, acompañado por comandantes de la fuerza pública, envió un mensaje de calma.

“Hoy queremos traerles un mensaje de tranquilidad. Estamos trabajando mancomunadamente de forma ordenada para garantizar la seguridad y la convivencia en todo el territorio del departamento. No hay ninguna situación que pueda alterar por estos momentos el orden público”, expresó el secretario.

Operativos por tierra, aire y río

Las autoridades reiteraron que existe una operatividad activa en los cuatro municipios del departamento, con despliegues por tierra, aire y río.

“Este es un llamado respetuoso que le hacemos a toda la comunidad: no atender información que aparece en redes sociales y que ha sido determinada como falsa por los organismos de seguridad”, enfatizó Rey.

El funcionario subrayó que el trabajo interinstitucional busca garantizar la normalidad y la confianza de los habitantes de Vichada, destacando que las amenazas difundidas no corresponden a la realidad de la situación de orden público en la región.