Bogotá redujo delitos en 2025, aunque persiste alta percepción de inseguridad

La seguridad en Bogotá durante el año pasado mostró un comportamiento mixto. De acuerdo con la Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2025, presentada por la Cámara de Comercio de Bogotá, la tasa de victimización en Bogotá disminuyó 0,6 puntos porcentuales frente a 2024.

Sin embargo, la percepción de inseguridad continúa siendo alta: el 66,2% de los encuestados considera que la inseguridad aumentó durante el año.

El estudio, aplicado a 20.038 personas mayores de edad en las 20 localidades de la ciudad, establece que el 13,5% de las mujeres y el 16,3% de los hombres reportaron haber sido víctimas de algún delito en 2025.

Victimización, cibercrimen y extorsión: así se comportaron los delitos

El hurto a personas continúa como el delito más reportado en la capital. No obstante, el informe evidencia una transformación en la dinámica delictiva con el crecimiento del cibercrimen en Bogotá. En 2025, el 19,4% de los encuestados afirmó haber sido víctima de delitos digitales, una de las cifras más altas desde que se mide este indicador.

Las modalidades más frecuentes fueron llamadas telefónicas fraudulentas (45,8%), mensajes de texto engañosos (43,4%) y enlaces con software malicioso (32,8%).

En cuanto a la extorsión en Bogotá, el 4,6% manifestó haber sido víctima en 2025. De estos casos, el 52,7% denunció ante las autoridades. Además, el 31,7% de las extorsiones ocurrió en negocios o empresas vinculadas a la víctima, lo que evidencia el impacto en el entorno empresarial y comercial.

Percepción ciudadana, barrios y Transmilenio

A pesar de la reducción en victimización, la percepción de inseguridad sigue marcando la situación. El 68,9% de las mujeres y el 63,2% de los hombres consideran que la inseguridad aumentó respecto al año anterior.

En el entorno cercano, el 40,4% de las mujeres y el 47,1% de los hombres califican su barrio como seguro. Sin embargo, en el sistema de transporte masivo, el 62,6% percibe a Transmilenio como inseguro en 2025, lo que mantiene la preocupación sobre la seguridad en el transporte público.

El informe también señala que el 44,3% de los ciudadanos fue testigo de algún delito sin ser víctima directa, lo que amplifica el impacto social de los hechos delictivos más allá de quienes los sufren directamente.

La Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá 2025, con un nivel de confiabilidad del 95% y margen de error del 1,0%, se consolida como una de las principales herramientas técnicas para medir la seguridad ciudadana, combinando indicadores de delitos reportados, percepción pública y convivencia urbana.