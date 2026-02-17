Gobernación de Antioquia envió brigadas para proteger animales afectados por las lluvias en el Urabá

Una de las regiones más afectadas por la emergencia climática en este inicio de año es la del Urabá antioqueño, donde no solamente se ha visto afectada la población, sino que también hay muchos animales que requieren de atención y cuidados.

Por esta razón, desde la Gobernación de Antioquia se desplegó todo un equipo técnico de protección y de bienestar animal para darle atención a los animales de compañía que han sido afectados por las recientes lluvias en esta subregión.

La intervención busca mitigar riesgos sanitarios, prevenir posibles brotes de enfermedades y brindar atención veterinaria a aquellos seres que están en condiciones críticas de salud y requieren intervención de urgencia.

Las brigadas veterinarias en el Urabá

Las brigadas veterinarias están integradas por veterinarios, zootecnistas y personal de apoyo que realizan atención de urgencias, valoración clínica, vacunación, entrega de medicamentos y alimentos para los animales que han quedado desprotegidos tras las lluvias.

Estos equipos se han concentrado inicialmente en los municipios de Turbo, San Juan, Necoclí y Árboletes, donde la situación de las mascotas ha sido particularmente crítica.

Estamos realizando una jornada de bienestar animal, una jornada que compone vacunación antirrábica con una capacidad instalada aproximada entre 400 y 500 animales.

Robinson Gaviria, funcionario de Bienestar y Protección Animal, agregó que el equipo está "realizando vitaminización, desparasitación a aquellos animales que lo necesiten y revisión médica veterinaria de urgencias en aquellos animales también que sea necesario".

Riesgos por brotes de enfermedades

La vacunación antirrábica representa un componente fundamental de la estrategia, considerando que las inundaciones y desplazamientos pueden aumentar el riesgo de contacto entre animales y la propagación de enfermedades.

Esta iniciativa oficial complementa los esfuerzos que tradicionalmente han realizado fundaciones y ciudadanos con recursos propios para rescatar y atender a animales en emergencias. La intervención gubernamental representa un reconocimiento institucional a la necesidad de proteger a las mascotas como parte integral de las comunidades afectadas por desastres naturales.