CANAL RCN
Colombia

Snoop Dogg compartió video de una millonaria incautación de droga en Palmira, Valle del Cauca

El rapero estadounidense compartió un llamativo video en donde se evidencia la forma en la que los narcotraficantes colombianos camuflan los estupefacientes.

FOTO: @DevalPolicia | AFP

Noticias RCN

febrero 17 de 2026
09:14 a. m.
En las redes sociales de Snoop Dogg, aparecieron uniformados de la Policía Nacional de Colombia quienes adelantaban acciones en contra del narcotráfico. El reconocido rapero estadounidense compartió un video de un procedimiento que ya supera las 8 millones de reproducciones.

El video muestra la forma en la que las autoridades colombianas logran identificar un vehículo donde se transportaban estupefacientes ocultos en la carrocería del mismo, dejando al descubierto varios kilos de cocaína.

Snoop Dogg compartió el video tras evidenciar lo curioso del descubrimiento, acompañando la publicación con el texto "How cooked this guy", lo cual se interpreta que la persona que está descubierta no tiene cómo salvarse.

En los comentarios, muchos mostraron su sorpresa por la forma en la que las autoridades lograron descubrir la mercancía ilícita, a pesar de que era algo difícil de identificar a simple vista. Uno de los comentarios con más 'me gusta' fue el de un usuario que supuso que hubo alguien que seguramente lo delató.

captura Snoopdogg
Captura de pantalla: @snoopdogg - IG

La historia detrás del video compartido por Snoop Dogg

Este video que ahora tiene 110.000 likes en las redes sociales de uno de los cantantes más famosos del mundo, corresponde a un operativo adelantando por la Policía del Valle del Cauca el cual se llevó a cabo en octubre de 2025 en la vía que conecta a Villa Rica (Cauca) con Palmira.

A la altura del corregimiento de El Bolo, la seccional de tránsito y transporte logró identificar un tractocamión que se movilizaba sin carga. Tenía una caleta doble piso en donde transportaban 548 kilos de clorhidrato de cocaína.

Según reportaron las autoridades en su momento, el vehículo tenía como destino final el puerto de Buenaventura para ser comercializada a nivel internacional. Tanto el vehículo, el estupefaciente y el conductor, fueron dejados a disposición de las autoridades competentes.

