CANAL RCN
Colombia

Aberrante: hombre habría ocasionado la muerte de un perro tras propinarle contundente golpiza en Antioquia

Las abrumadoras imágenes muestran la despiadada golpiza que habría generado la muerte del animal.

Foto: Captura pantalla IG@juandiegozulua
Foto: Captura pantalla IG@juandiegozulua

Noticias RCN

noviembre 06 de 2025
06:53 a. m.
Los habitantes de Antioquia se encuentran conmocionados tras uno de los casos más recientes de maltrato animal en donde el brutal ataque, ocasionado por un hombre presuntamente oriundo de Sonsón, Antioquia, habría ocasionado la muerte de un perro.

Hombre propina brutal golpiza a perro en Antioquia

Las redes sociales se encuentran impactadas ante las estremecedoras imágenes en las que se observa a un sujeto golpeando, de manera despiadada, a un perro con un objeto contundente. Ante los gritos desesperados del animal, el agresor decide estrellar al animal contra el suelo, mientras procede a darle patadas hasta que el perro pierde la vida.

Según declaraciones de Andrés Preciado, activista y defensor por los derechos de los animales en el país, el hombre habría actuado de tal manera a raíz de que el perrito le habría quitado un pedazo de carne, pues en el clip se observan diferentes trozos de esta proteína cruda encima de una mesa.

“Indignante caso de maltrato, la comunidad está indignada con el actuar de este sujeto, tiene que caerle todo el peso de la ley y se le aplique la ley Ángel. Este sujeto es un peligro para la sociedad, queremos justicia. Es oriundo de Sonsón, Antioquia y los hechos ocurrieron en una vereda”, manifestó Preciado.

Según Juan Diego Zuluaga, alcalde de Sonsón, el aterrador caso de maltrato no ocurrió en Sonsón, sino en otro municipio de Antioquia.

“Estamos trabajando con las autoridades locales de ese municipio y con la fuerza pública para hallar a los responsables de este delito. Ni en Sonsón ni en nuestro departamento vamos a permitir que maltraten a nuestros animales, ni que cometan estos actos tan repudiables”, explicó Zuluaga.

Ley que castiga el maltrato animal

Según el artículo 339A de la ley Ángel, aquel que ocasione la muerte de un animal incurrirá en pena de prisión de 32 a 56 meses, inhabilidad especial de 2 a 5 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de 30 a 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Así mismo, se podrían contemplar circunstancias de agravación punitiva que pueden aumentar las penas de la mitad a tres cuartas partes.

