Perro policía descubrió 75 kilos de marihuana ocultos en un bus que iba hacia Bogotá

En Soacha, las autoridades lograron interceptar un cargamento de marihuana que se dirigía hacia Bogotá.

La incautación fue posible gracias a la Policía de Soacha y la unidad Antinarcóticos, en medio de los controles de seguridad que se desarrollan sobre la vía principal del municipio.

Perro policía descubrió marihuana en un bus en Soacha

El operativo se llevó a cabo en inmediaciones del Centro Comercial Mercurio. Allí, los uniformados detuvieron un bus de servicio público intermunicipal para realizar una inspección preventiva del automotor y de la bodega donde se transportaba el equipaje de los pasajeros.

Durante la revisión, un perro especializado en detección de narcóticos se convirtió en el protagonista del procedimiento.

El canino, entrenado para identificar el olor de sustancias ilegales, se detuvo repentinamente junto a tres maletas y adoptó la posición de alerta, indicando la posible presencia de drogas dentro del equipaje.

¿Qué se sabe del sujeto que transportaba marihuana en un bus hacia Bogotá?

Los uniformados procedieron a identificar al propietario de las maletas, quien viajaba como pasajero dentro del bus.

Ante la presencia policial, el sujeto fue confrontado y mostró señales de nerviosismo, lo que incrementó las sospechas.

En presencia de testigos, las autoridades abrieron las maletas y confirmaron lo que el canino había detectado: en su interior había 75 kilos de marihuana distribuidos en 155 bolsas plásticas, empacadas cuidadosamente para evitar que el olor delatara el contenido.

Según las autoridades, el cargamento tenía como destino final la ciudad de Bogotá, donde sería vendido por partes, alcanzando un valor cercano a 75 millones de pesos en el mercado ilegal.

Por su parte, el hombre responsable del transporte del estupefaciente fue capturado en el lugar y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que asumirá la investigación correspondiente.