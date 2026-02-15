Incautan gigantesco cargamento de cocaína en una embarcación en el Pacífico Sur

En las últimas horas, la Armada Nacional decomisó 2,3 toneladas de cocaína en el Pacífico Sur y un semisumergible con capacidad de transportar 10 toneladas de drogas.

Colombia es el principal productor mundial de cocaína, seguido de Perú, y en noviembre pasado logró la incautación más grande de esa droga en la última década con 14 toneladas confiscadas en Buenaventura, su principal puerto del Pacífico.

Incautamos 2,3 toneladas de cocaína que eran transportadas en una embarcación tipo metrera (para mercancías), en aguas del Pacífico sur.

El golpe a las rentas del narcotráfico tras incautación de cocaína

De acuerdo con la Armada, ese decomiso generó "pérdidas superiores a 24 millones de dólares para el crimen transnacional".

El presidente Gustavo Petro confirmó la operación y señaló en su cuenta de X que "la incautación de cocaína es prioritaria, así como la persecución de los grandes capos de la mafia internacional y sus bienes".

A seis meses de dejar el poder, las organizaciones criminales se han fortalecido, lo que ha obligado al mandatario a dar un giro hacia una guerra frontal contra el narco.

Hallan semisumergible del narcotráfico en La Guajira

La Armada Nacional también localizó un semisumergible para transportar hasta 10 toneladas de cocaína en el departamento de La Guajira.

En esa región del Caribe, las Fuerzas Armadas desmantelaron un astillero ilegal del Clan del Golfo, el mayor cartel colombiano, según la Marina.

Hace dos semanas, Portugal anunció la incautación de unas nueve toneladas de cocaína en un semisumergible interceptado frente al archipiélago de las Azores y procedente de América Latina, con tres colombianos y un venezolano a bordo.