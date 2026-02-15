Luis Díaz pierde a uno de los líderes del Bayern Múnich tras confirmarse delicada lesión

Malas noticias en el camerino del Bayern Múnich. Justo cuando el equipo atraviesa un buen momento en la Bundesliga, se confirmó la delicada lesión de su capitán y arquero titular, Manuel Neuer, una baja sensible que también golpea el entorno del colombiano Luis Díaz, quien pierde a uno de los referentes del vestuario bávaro.

El guardameta alemán, de 39 años, tuvo que ser sustituido al descanso del triunfo 3-0 frente al Werder Bremen. Este domingo el club confirmó el diagnóstico: “Manuel Neuer sufrió una rotura de fibras en el gemelo izquierdo”, sin precisar el tiempo exacto de recuperación.

Manuel Neuer, fuera en un tramo clave de la temporada

La lesión llega en un momento determinante. Gracias a esa victoria, el Bayern recuperó una ventaja de seis puntos sobre el Borussia Dortmund, su principal perseguidor en el campeonato. Sin embargo, ahora deberá afrontar partidos exigentes sin su capitán.

El calendario no da tregua, pues los bávaros recibirán el próximo fin de semana al Eintracht Frankfurt y luego visitarán Dortmund en un duelo directo que puede marcar el rumbo de la Bundesliga.

Además, el club ya tiene asegurado su cupo directo a los octavos de final de la UEFA Champions League, donde también necesitará máxima solidez defensiva.

Para Neuer, esta nueva molestia muscular representa otro desafío físico en la recta final de su carrera, mientras el cuerpo médico trabaja contrarreloj para acelerar su regreso.

Luis Díaz pierde a un líder del camerino bávaro

Más allá del impacto deportivo, la ausencia de Neuer también se siente en lo anímico. El arquero es una voz de peso dentro del grupo, un líder natural que suele respaldar a los más jóvenes y a los recién llegados, como es el caso de Luis Díaz.

El extremo colombiano venía encontrando regularidad y confianza, y ahora deberá adaptarse a un Bayern reconfigurado, con cambios obligados en la última línea y un ambiente de máxima exigencia.

La buena noticia para el club es que llega con impulso, pero la baja de su capitán obliga a redoblar esfuerzos. Para Díaz y compañía, será momento de demostrar carácter en una etapa decisiva del curso europeo.