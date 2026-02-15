Exasesor de UTL de la senadora Berenice Bedoya denunció graves irregularidades con sus honorarios y pagos secretos

En horas de la mañana de este domingo 15 de febrero, el periodista y exasesor de la UTL de la senadora Sor Berenice Bedoya, Sergio Mesa, hizo una delicada denuncia a través de su cuenta de X.

Mesa habría destapado cómo, presuntamente, se manejarían intereses personales a través de los honorarios que recibía.

El exasesor aseguró que, al parecer, estaba obligado a entregar parte de su pago a la pareja sentimental de la hija de la senadora Bedoya y luego a la joven.

Entre marzo y diciembre de 2024, enero y diciembre de 2025, siendo asesor de una UTL del Senado de la República, debía entregar parte de mis honorarios para un yerno (primero) y a la hija de mi asesorada (después).

Exasesor destapó cómo entregaba sus honorarios a familia de la senadora

Sergio Mesa, en entrevista con La FM, entregó detalles de cómo estarían comprometidos sus honorarios de manera irregular, al parecer, con intereses personales de la senadora Sor Berenice Bedoya.

“Fui contratado en 2024, en marzo, entré como asesor 1 y mis honorarios eran ocho salarios”, contextualizó.

Yo debía entregarle del mes de marzo hasta el mes de julio, a su entonces yerno, $4.000.000, luego a partir de agosto hasta el mes de noviembre debía entregarle a su hija $2.500.000, o sea, me bajaron la cuota.

Mesa aseguró que “la entrega era en efectivo. Inicialmente, se la entregaba a su yerno y luego se lo entregaba a su hija”.

En su testimonio, Mesa explicó cómo funcionaba la figura del yerno de la senadora en este presunto entramado de corrupción:

En el caso del entonces yerno de la senadora, él es servidor público de la Alcaldía de Medellín, entonces él la asesoraba en algunas cosas que no eran de mayor relevancia y él recibía como pago esos $4.000.000. Cuando él termina su relación sentimental con la hija es cuando yo debo empezar a darle los $2.500.000 a ella. Me imagino que eran para sus gastos personales.

Sergio Mesa denuncia que hay pagos en la UTL para personas nunca vio

El periodista también señaló que en una reunión virtual de la UTL “ella (la senadora Bedoya) mencionó que los asesores de la UTL recordáramos que teníamos compromisos para pagarle a otras personas que realizaban labores dentro de la UTL, pero eso es falso, hay personas que realizan labores que no existen”.

Puedo dar fe que en la UTL de la senadora existen dos o tres personas que figuran como asesores de la UTL y yo nunca las conocí.

"Tengo que reconocer que en marzo de 2024 cuando ella me dijo ya vas a firmar el contrato, dijo, 'de estos honorarios debes entregarle $4.000.000 a mi yerno porque él también es asesor, pero como él no puede figurar en la UTL porque es asesor público, entonces yo lo asumí como si fuera un pago", contó.

Agregó que "él no realizaba ningún tipo de actividades, quien realizaba todas las actividades profesionales fui yo".

“En el Congreso de la República existen asesores de UTL fantasma y existen otras personas que realizan labores que no son propias de la UTL y reciben pago que hacen parte de los honorarios de los que sí trabajamos”, denunció.

Así salió Sergio mesa de la UTL de la senadora Berenice Bedoya

En noviembre de 2024 Mesa habría terminado su relación como asesor de la congresista

En el mes de noviembre decidí no continuar con esa forma de presión porque para mí es un acto de corrupción, incluso ella sabía que yo me negaba a hacer ese tipo de cosas (…) En el año 2025 me negué rotundamente a seguir siendo parte de este juego.

“La presión de ella a través de una asesora era para que renunciara a mi contrato de prestación de servicios y entregárselo a otra persona que en realidad sí cumpliera con ese propósito”, dijo.

Frente a esta situación, el exsenador Gustavo Bolívar, solicitó “abrir una investigación formal a la senadora Sor Berenice Bedoya Pérez por los presuntos delitos de concusión, cohecho y extorsión, basado en este testimonio de un exmiembro de su UTL, quien aquí confiesa que la congresista de marras le quitaba una parte de su salario”.