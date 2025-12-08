Sujeto habría rociado con alcohol a trabajadora sexual y luego le prendió fuego en Manizales

Con gran preocupación, la comunidad del sector de la Galería en Manizales denuncia que un hombre habría rociado con alcohol a una trabajadora sexual con la que pasó la noche y luego le prendió fuego.

El incidente se registró en horas de la mañana, cuando la joven de 27 años se preparaba para dejar la habitación en la que había prestado sus servicios y el hombre se negó.

RELACIONADO No descartan hipótesis en el asesinato de trabajadora sexual en Santa Marta

Según la hipótesis de las autoridades, el agresor tomó una botella de alcohol y roció su contenido sobre la joven, para luego prenderle fuego, cuando se alistaba para irse.

Ambos resultaron heridos, pero la joven trabajadora se llevó la peor parte:

El fuego no tardó en alcanzarlos y la magnitud del incendio fue tal que requirió la intervención de los equipos de socorro, que llegaron al sector tras recibir una llamada al sistema de emergencias.

La joven; sin embargo, se llevó la peor parte al sufrir quemaduras en el 45% de su cuerpo, que afectaron su cuello y extremidades.

Debido a la gravedad de sus heridas, se encuentra internada en estado crítico y los médicos tuvieron que colocarle un tubo torácico.

Mientras, el agresor fue capturado y se recupera de quemaduras leves en una clínica de la capital caldense, desde donde insiste en que si bien roció el alcohol en la habitación, fue la trabajadora sexual la que, presuntamente, habría encendido el fuego.

Violencia en contra de las trabajadoras sexuales: una realidad que pasa desapercibida

La de Manizales no es la primera ni la única historia de violencia que, tristemente, es protagonizada por una trabajadora sexual. No hay cifras disponibles sobre qué tan frecuentes son los ataques en contra de mujeres que se dedican a este oficio milenario.

Pero bien advertía Samuel Ávila en uno de sus textos que se enfrentan a clientes entre los que se cuentan “delincuentes comunes, delincuentes organizados, narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros, integrantes de las Fuerzas Militares y delincuentes de cuello blanco".