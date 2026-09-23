¿Qué hacer en caso de ver a un animal silvestre afectado por los incendios forestales?

Colombia está atravesando por las dificultades que ha dejado el fenómeno de El Niño. Este no solo ha generado sequía en varias fuentes hídricas del país, sino que también ha desatado gigantescos incendios forestales que al día de hoy siguen siendo atendidos por las autoridades y ciudadanos voluntarios.

Pese a los esfuerzos por extinguir las llamas, expertos han alertado la dificultad que representan los incendios subterráneos al tener una mayor complejidad para ser vistos y una capacidad de extensión superior por los fuertes vientos.

En medio del complejo panorama que hoy enfrentan diferentes departamentos como Boyacá, expertos han dado a conocer algunas recomendaciones en caso de encontrar a algún animal silvestre en medio de las llamas.

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Así puede salvar a un animal silvestre en medio de los incendios forestales

Según el más reciente informe por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia, son miles de animales silvestres los que se han visto afectados por los incendios forestales en el país. Ante la emergencia, Corpoboyacá activó brigadas de rescate para salvaguardar zarigüeyas, aves, entre otras especies que se encuentran desorientadas por la voracidad del fuego.

Ante esta situación, expertos han hecho algunas recomendaciones en caso de encontrar a algún animal en riesgo durante los incendios forestales: en caso de ver a un animal huyendo se debe dejar seguir su camino. No obstante, si este se encuentra herido debe ser socorrido al ofrecerle un espacio seguro y debe ser reportado a las autoridades correspondientes.

Reducir la velocidad por las carreteras también corresponde a una medida de seguridad ya que varias de estas especies pueden huir por estas zonas. Si se vive en zonas cercanas a los incendios se deben poner bebederos de agua en el patio, terrazas o jardín ya que esto será fundamental para las aves.

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¿Cómo reportar a un animal silvestre en un incendio?

Dentro de las líneas de atención se podrán hacer dichos reportes por medio de la Corporación Autónoma Regional del departamento correspondiente.

En caso de ver a estos animales también se podrá reportar por medio de la línea de emergencia nacional 123, bomberos al 119, Policía Nacional al 112 y Secretaría de Ambiente de Bogotá al 3188277733.