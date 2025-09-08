Capturan en Santander a hombre de 52 años acusado de abusar sexualmente de su propio nieto de 7 años

Un aberrante caso de abuso sexual infantil ha conmocionado al departamento de Santander. Las autoridades capturaron a un hombre de 52 años acusado de abusar sexualmente de su propio nieto de tan solo 7 años en el municipio de Palmas del Socorro, ubicado a unas tres horas y media de Bucaramanga.

El caso salió a la luz gracias a una denuncia interpuesta por la familia de la víctima. Según el acervo documental de la denuncia, el sospechoso habría aprovechado que convivía en la misma residencia que el menor para cometer los abusos.

Aparentemente, el hombre llevaba al niño a una zona boscosa cercana para perpetrar los vejámenes.

La Fiscalía y la Policía de Santander iniciaron una investigación tras conocer los hechos.

Como resultado, se logró la captura del presunto agresor en cumplimiento de una orden judicial emitida por el juzgado promiscuo municipal del municipio de Oiba.

Tras su detención, el sospechoso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez constitucional con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Este lamentable suceso ha generado un profundo rechazo en la comunidad santandereana. Las autoridades hacen un llamado a padres y cuidadores para que estén atentos a cualquier cambio en el comportamiento de los menores y denuncien inmediatamente cualquier sospecha de abuso.

“Esta acción operativa se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial emitida por el juzgado promiscuo municipal del municipio de Oiba. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez constitucional con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario”, explicó el coronel Carlos Efren Fuelagán, comandante de la Policía de Santander.

La Policía Nacional enfatizó en la importancia de la vigilancia constante y la comunicación abierta con los niños como medidas preventivas contra este tipo de delitos.

Asimismo, recordó que existen líneas de atención y denuncia disponibles las 24 horas para reportar casos de abuso sexual infantil.