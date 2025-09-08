CANAL RCN
Colombia Video

Capturan en Santander a hombre de 52 años acusado de abusar sexualmente de su propio nieto de 7 años

Las autoridades detuvieron al sospechoso en Palmas del Socorro tras una denuncia familiar. Un juez ordenó su traslado a un centro carcelario mientras avanza la investigación.

Noticias RCN

agosto 09 de 2025
03:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un aberrante caso de abuso sexual infantil ha conmocionado al departamento de Santander. Las autoridades capturaron a un hombre de 52 años acusado de abusar sexualmente de su propio nieto de tan solo 7 años en el municipio de Palmas del Socorro, ubicado a unas tres horas y media de Bucaramanga.

Capturan a dos ingenieros que producían y compartían material de abuso infantil
RELACIONADO

Capturan a dos ingenieros que producían y compartían material de abuso infantil

Hombre de 52 años abusaba de su propio nieto en Santander

El caso salió a la luz gracias a una denuncia interpuesta por la familia de la víctima. Según el acervo documental de la denuncia, el sospechoso habría aprovechado que convivía en la misma residencia que el menor para cometer los abusos.

Aparentemente, el hombre llevaba al niño a una zona boscosa cercana para perpetrar los vejámenes.
La Fiscalía y la Policía de Santander iniciaron una investigación tras conocer los hechos.

Como resultado, se logró la captura del presunto agresor en cumplimiento de una orden judicial emitida por el juzgado promiscuo municipal del municipio de Oiba.

Tras su detención, el sospechoso fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez constitucional con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.

Este lamentable suceso ha generado un profundo rechazo en la comunidad santandereana. Las autoridades hacen un llamado a padres y cuidadores para que estén atentos a cualquier cambio en el comportamiento de los menores y denuncien inmediatamente cualquier sospecha de abuso.

A la cárcel hombre que abusaba a su nieto

Cárcel para sujeto que abusó a una menor en Melgar: el sujeto era cercano a la familia de la víctima
RELACIONADO

Cárcel para sujeto que abusó a una menor en Melgar: el sujeto era cercano a la familia de la víctima

“Esta acción operativa se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial emitida por el juzgado promiscuo municipal del municipio de Oiba. El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un juez constitucional con funciones de control de garantías le impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario”, explicó el coronel Carlos Efren Fuelagán, comandante de la Policía de Santander.

La Policía Nacional enfatizó en la importancia de la vigilancia constante y la comunicación abierta con los niños como medidas preventivas contra este tipo de delitos.

Asimismo, recordó que existen líneas de atención y denuncia disponibles las 24 horas para reportar casos de abuso sexual infantil.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Detalles no conocidos de la caída de ‘Miller’, cabecilla que sembraba terror en Guaviare

Bogotá

Joven de 16 años lleva cinco días desaparecido: fue abordado por varios sujetos que lo golpearon

Transmilenio

Cayó banda dedicada al ‘cosquilleo’ en Transmilenio: cámaras sorprendieron a ladrones

Otras Noticias

Icfes

Este es el puntaje mínimo para pasar en la Prueba Saber 11

Este domingo 10 de agosto, miles de estudiantes presentarán esta importante prueba.

Nueva York

Video | Adolescente abrió fuego en Times Square e hirió a tres personas

Un joven de 17 años sería el responsable de la balacera registrada en la icónica plaza de Nueva York, en la madrugada de este sábado.

Liga BetPlay

Hugo Rodallega mandó sentido mensaje a Andrés Llinás tras su terrible lesión

Masterchef Celebrity Colombia

Caterin Escobar lanzó dura indirecta tras eliminación de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity

Enfermedades

Más de 1,5 millones de colombianos han sufrido diarrea aguda este año, según informe