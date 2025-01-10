“No nos dejen solos”: clama la mamá de Ayelén Páez, joven que lleva casi dos meses desaparecida en Bogotá

De Ayelén Páez no se volvió a saber nada desde el sábado 9 de agosto, hace casi dos meses. Aquel día, la joven de 16 años estaba lista para, 24 horas después, presentar las Pruebas Saber del Icfes.

Sin embargo, en la noche del sábado, salió de su casa en Chapinero (carrera séptima con calle 69) aparentemente para comprar algo; pero las cámaras de seguridad cambiaron el rumbo de la investigación. A la menor se le vio en la madrugada del domingo por la avenida Primero de Mayo, localidad de Kennedy en el sur de la capital.

Ayelén Páez desapareció el 9 de agosto

A la adolescente se le perdió el rastro por inmediaciones del hospital de Kennedy. Por eso, un equipo especializado de la Policía llevó a cabo una búsqueda por más de 30 kilómetros, entre los ríos Tunjuelo y Bogotá.

Al parecer, Páez estuvo por última vez en un establecimiento comercial, pero al salir no se supo qué paradero tomó. La mamá, Claudia Oliveros, les pidió a las autoridades no culminar con la búsqueda: “Les pido, por favor, que no nos dejen solos. Que nos apoyen y ayuden a buscarla”.

El llamado de la mamá a las autoridades

Seguimos buscando a mi hija, porque no hemos tenido ningún resultado. Solicito que, por favor, todas las entidades que nos puedan ayudar con la búsqueda se comuniquen con nosotros. He tocado muchas puertas, donde he quedado a la expectativa, pero no sucede nada.

Una de las medidas que se ha tomado vino por parte de la Interpol, entidad que emitió circular amarilla para extender la búsqueda hasta suelo internacional. Las características de la joven son: 1.47 de estatura, contextura delgada, tez blanca, cabello tinturado con rayitos rubios y ojos color miel.

La última vez que se supo algo de la joven, ella vestía una chaqueta negra, pantalones azules, zapatos de color beige y un bolso negro.