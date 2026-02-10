Mujer fue asesinada dentro de su camioneta al quedar en medio de una balacera entre delincuentes

Una mujer de 44 años perdió la vida tras quedar atrapada en medio de una balacera entre bandas delincuenciales en Neiva.

La víctima iba en su camioneta junto a otras dos personas cuando el vehículo quedó en la línea de fuego de un ataque que, según las autoridades, estaba dirigido contra un delincuente identificado como alias Frijolito.

El presunto criminal se habría tratado de proteger con la camioneta de la mujer. Al parecer, alias Frijolito salió ileso, la mujer que conducía la camioneta murió en el sitio y las otras dos personas que la acompañaban resultaron heridas.

Así fue la balacera en la que asesinaron a una mujer en una camioneta

El trágico hecho ocurrió cuando la mujer conducía por las calles de la ciudad y su camioneta se atravesó involuntariamente en el lugar donde se desarrollaba el enfrentamiento armado.

Los disparos, que aparentemente iban dirigidos contra el delincuente que se movilizaba en motocicleta, alcanzaron a la víctima, quien falleció en el lugar. Además, dos personas resultaron heridas en el ataque.

Las autoridades señalan que el ataque con arma de fuego habría sido desencadenado por una disputa entre bandas delincuenciales por el control territorial y actividades relacionadas con el narcotráfico en la región.

Alias Frijolito, objetivo del ataque armado, resultó ileso

El objetivo principal de los agresores era alias Frijolito, quien se desplazaba en una motocicleta por el sector cuando comenzó la balacera.

En medio del caos y los disparos, el presunto delincuente logró salir ileso del ataque. Según los reportes, cayó de la motocicleta, pero consiguió escapar de sus agresores.

Las autoridades confirmaron que esta persona había sido capturada, pero posteriormente fue dejada en libertad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero tanto de alias Frijolito como de los agresores responsables del ataque.