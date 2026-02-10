¿Cómo comprar casa usada con el Fondo Nacional del Ahorro? Esto prestan y requisitos que piden

Comprar una casa o apartamento usado también es una opción para quienes están afiliados al Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

La entidad permite financiar inmuebles VIP, VISy No VIS en diferentes lugares del país, siempre que el solicitante cumpla con las condiciones del crédito y tenga capacidad de pago.

El FNA administra las cesantías y el ahorro de sus afiliados y ofrece diferentes alternativas para facilitar el acceso a vivienda. Para una propiedad usada, el interesado puede solicitar un crédito hipotecario y, una vez aprobado, presentar el inmueble que desea adquirir.

¿Cuánto presta el Fondo Nacional del Ahorro para comprar vivienda usada?

Actualmente, el FNA informa que puede financiar hasta el 90 % del valor comercial de una vivienda usada.

Esto significa que, por ejemplo, para un inmueble avaluado en $200 millones, la financiación podría llegar hasta $180 millones. El monto definitivo dependerá del análisis de capacidad de pago y las condiciones aplicables al solicitante.

Además, existe una alternativa de financiación de hasta el 100 % para vivienda VIS o VIP, nueva o usada, sujeta a las condiciones establecidas por el FNA y a la capacidad de pago del afiliado.

Los créditos para vivienda usada cuentan con plazos de 5 a 30 años en UVR y de 5 a 20 años en pesos.

Requisitos para comprar casa usada con el FNA

El primer paso es estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, ya sea mediante cesantías o Ahorro Voluntario Contractual (AVC). Posteriormente, la entidad analiza los ingresos, las obligaciones financieras y la capacidad de pago para establecer el monto que puede prestar.

Una vez seleccionado el inmueble, comienza el proceso de legalización. Entre los documentos que pueden ser requeridos están el certificado de tradición y libertad, la promesa de compraventa con precio y forma de pago, copia de la escritura pública y documentos de identidad de los vendedores.

También pueden solicitarse documentos relacionados con las garantías del crédito, como pagaré, autorización de giro, certificación bancaria y pignoración de cesantías, cuando corresponda.

Finalmente, el inmueble pasa por avalúo y estudio jurídico. Superadas estas etapas, se adelantan la escrituración, el registro de la hipoteca y el posterior desembolso de los recursos para completar la compra.