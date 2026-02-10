CANAL RCN
Economía

¿Cómo comprar casa usada con el Fondo Nacional del Ahorro? Esto prestan y requisitos que piden

El Fondo Nacional del Ahorro permite financiar la compra de vivienda usada. Revise cuánto presta el FNA, los requisitos, documentos y plazos.

¿Cómo comprar casa usada con el Fondo Nacional del Ahorro? Esto prestan y requisitos que piden
FOTO: Freepik

Sebastián Montañez

octubre 02 de 2026
09:33 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Comprar una casa o apartamento usado también es una opción para quienes están afiliados al Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

La entidad permite financiar inmuebles VIP, VISy No VIS en diferentes lugares del país, siempre que el solicitante cumpla con las condiciones del crédito y tenga capacidad de pago.

Abren nueva convocatoria de Ahorro para mi Casa: fechas y requisitos
RELACIONADO

Abren nueva convocatoria de Ahorro para mi Casa: fechas y requisitos

El FNA administra las cesantías y el ahorro de sus afiliados y ofrece diferentes alternativas para facilitar el acceso a vivienda. Para una propiedad usada, el interesado puede solicitar un crédito hipotecario y, una vez aprobado, presentar el inmueble que desea adquirir.

¿Cuánto presta el Fondo Nacional del Ahorro para comprar vivienda usada?

Actualmente, el FNA informa que puede financiar hasta el 90 % del valor comercial de una vivienda usada.

Esto significa que, por ejemplo, para un inmueble avaluado en $200 millones, la financiación podría llegar hasta $180 millones. El monto definitivo dependerá del análisis de capacidad de pago y las condiciones aplicables al solicitante.

Ahorro de energía en Colombia: quiénes tendrán multas y cuándo comenzarán a cobrarlas
RELACIONADO

Ahorro de energía en Colombia: quiénes tendrán multas y cuándo comenzarán a cobrarlas

Además, existe una alternativa de financiación de hasta el 100 % para vivienda VIS o VIP, nueva o usada, sujeta a las condiciones establecidas por el FNA y a la capacidad de pago del afiliado.

Los créditos para vivienda usada cuentan con plazos de 5 a 30 años en UVR y de 5 a 20 años en pesos.

Requisitos para comprar casa usada con el FNA

El primer paso es estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, ya sea mediante cesantías o Ahorro Voluntario Contractual (AVC). Posteriormente, la entidad analiza los ingresos, las obligaciones financieras y la capacidad de pago para establecer el monto que puede prestar.

¿Qué bancos pagan más por tener el dinero en una cuenta de ahorro?
RELACIONADO

¿Qué bancos pagan más por tener el dinero en una cuenta de ahorro?

Una vez seleccionado el inmueble, comienza el proceso de legalización. Entre los documentos que pueden ser requeridos están el certificado de tradición y libertad, la promesa de compraventa con precio y forma de pago, copia de la escritura pública y documentos de identidad de los vendedores.

También pueden solicitarse documentos relacionados con las garantías del crédito, como pagaré, autorización de giro, certificación bancaria y pignoración de cesantías, cuando corresponda.

Finalmente, el inmueble pasa por avalúo y estudio jurídico. Superadas estas etapas, se adelantan la escrituración, el registro de la hipoteca y el posterior desembolso de los recursos para completar la compra.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

Dólar en Colombia cayó con fuerza hoy, 2 de octubre: así abrió la divisa

Ejército Nacional

Ejército Nacional abrió convocatoria para jóvenes: requisitos para ser suboficial

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna hoy, 1 de octubre: número y signo ganador del sorteo

Otras Noticias

Instituto de Protección y Bienestar Animal

Semana animalista en Bogotá: brigadas veterinarias, esterilizaciones, adopciones y más

El IDPYBA compartió detalles de las actividades que se realizarán desde el 2 hasta el 12 de octubre.

Conciertos

¿Va al concierto de BTS? Conozca lo que puede y no puede llevar a El Campín

El fandom oficial de BTS en Colombia entregó una serie de recomendaciones para disfrutar al máximo de la experiencia en uno de los conciertos más importantes que han llegado a Bogotá.

Tailandia

Inundaciones paralizan aeropuerto de Bangkok: impactantes videos

Cristiano Ronaldo

Insólito momento en la UEFA Nations League: Celebró su gol como Cristiano Ronaldo y luego empujó al DT de Portugal

Salud mental

¿No escuchar bien afecta la memoria? El vínculo con el Alzheimer que merece atención