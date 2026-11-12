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VIDEO | Hombre quedó atrapado debajo del Tren de la Sabana en Bogotá

Aunque las circunstancias del incidente todavía son materia de investigación, versiones preliminares apuntan a que el hombre se habría quedado dormido sobre los rieles.

Tren de La Sabana
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

noviembre 12 de 2026
07:16 a. m.
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Una grave emergencia se registró durante la tarde del miércoles 11 de noviembre en el norte de Bogotá, luego de que un hombre, al parecer habitante de calle, quedara atrapado debajo de uno de los vagones del Tren de la Sabana.

Hombre quedó atrapado debajo del Tren de La Sabana

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El incidente ocurrió a la altura de la carrera 9 con calle 185, en la localidad de Usaquén, donde varios ciudadanos presenciaron la situación y alertaron a los organismos de emergencia.

A través de redes sociales comenzaron a circular imágenes que muestran al hombre debajo del tren, mientras algunas personas intentaban auxiliarlo ante la gravedad de lo ocurrido.

Aunque las circunstancias del incidente todavía son materia de investigación, versiones preliminares apuntan a que el hombre se habría quedado dormido sobre los rieles y no se habría percatado del momento en el que el tren se aproximaba a él. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades.

Tras recibir el reporte de la emergencia, organismos de socorro llegaron al lugar para adelantar las labores de rescate. Después de varias horas de trabajo, los equipos lograron liberar al hombre con vida, aunque presentaba heridas de consideración.

De acuerdo con información publicada por el diario El Tiempo, el afectado sufrió lesiones graves que comprometerían una de sus piernas. Asimismo, habría sido trasladado al Hospital Simón Bolívar, donde estaría recibiendo atención médica.

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Por ahora, las autoridades no han entregado un informe oficial que permita establecer las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Tampoco se conoce un reporte sobre el estado de salud del hombre, la gravedad de sus lesiones o su evolución médica.

Ciudadanos del sector donde ocurrieron los hechos hicieron un llamado a las autoridades ante la presencia de habitantes de calle en la zona.

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