Comerciantes de la plaza de Las Ferias en Bogotá podrían cerrar ante amenazas y ola de homicidios

Varios comerciantes de la plaza de mercado de Las Ferias, en la localidad de Engativá, estarían considerando cerrar sus negocios ante la ola de amenazas y homicidios de los que son blanco.

Hombres armados se presentan a nombre del Tren de Aragua y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en sus negocios, con exigencias económicas que van de los 300.000 pesos al millón.

Representante de víctimas advierte que van 13 homicidios:

La situación no es menor. Miguel Ángel Ruiz, representante de víctimas de extorsión, indicó en diálogo con Noticias RCN que “son 13 homicidios. No es uno, ni dos, ni tres (…) ¿Cómo es posible que la unidad de vida de la Dijín y la Fiscalía no intervengan? Le dejan estos casos a la unidad de vida de Bogotá, que se dedica a manejar muertos uno a uno”.

Bajo condición de anonimato, un habitante de la zona advirtió que “hay comerciantes a los que siguen extorsionando. (No es un juego) Hay extorsión aquí en Las Ferias”.

El último comerciante asesinado fue despedido el miércoles:

La última víctima fatal de las bandas dedicadas a la extorsión en Las Ferias fue el comerciante William Nay Suescun.

Hombres armados le dispararon en inmediaciones de la plaza en la que trabajaba e hizo grandes amigos, que los despidieron este miércoles 11 de noviembre, en medio de la incertidumbre por la situación de inseguridad en el mercado.