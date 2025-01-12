Hombre resulta herido tras ataque con granada en el barrio Carlos Pizarro, en Cúcuta

Un hombre resultó herido luego del lanzamiento de una granada en el barrio Carlos Pizarro, en la comuna 6 de Cúcuta. Las autoridades aseguran que el ataque estaría relacionado con disputas ligadas al microtráfico en la zona.

El coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, confirmó desde el lugar de los hechos que las primeras informaciones apuntan a que alias ‘El Mono’ sería el responsable del ataque.

Buscan a alias ‘El Mono’

El coronel aseguró que la institución ya dispuso todas sus capacidades operativas para capturar a este individuo y desmantelar las estructuras criminales que operan en el sector.

“El lanzamiento de este artefacto deja a un ciudadano herido. Las informaciones preliminares señalan que alias El Mono sería el responsable. Hemos dispuesto nuestras capacidades para capturarlo”, afirmó Ojeda.

Zona bajo disputa

El oficial recordó que esta zona fue controlada en el pasado por alias ‘9 mm’, capturado hace 15 días durante una operación conjunta entre la Policía y la Fiscalía.

“No vamos a permitir que la delincuencia siga apoderándose del barrio Carlos Pizarro. Dispuse un grupo especial de inteligencia y policía judicial para desarticular esas mal llamadas ollas del microtráfico”, afirmó el comandante.

La persona herida fue trasladada a un centro asistencial y las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer completamente los móviles del ataque y dar con los responsables.