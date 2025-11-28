CANAL RCN
Elon Musk lanza una preocupante predicción sobre el futuro global

El empresario propone mejorar los sistemas de almacenamiento y eficiencia energética.

Elon Musk
Foto AFP - Freepik

Noticias RCN

noviembre 28 de 2025
05:01 p. m.
El empresario Elon Musk compartió una preocupante predicción que, según él, podría marcar una etapa crítica para el mundo.

¿Cuál es la predicción de Elon Musk?

Elon Musk, una de las figuras más influyentes en los ámbitos tecnológico, empresarial y político, advirtió durante la conferencia Bosch Connected World que el planeta podría enfrentar un riesgo energético significativo.

Según explicó, el consumo eléctrico está aumentando a un ritmo acelerado debido al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y la adopción masiva de vehículos eléctricos (EVs), lo que podría conducir a una crisis global sin precedentes.

Musk señaló que ya se empiezan a ver señales de que la capacidad energética mundial podría no ser suficiente para sostener la velocidad del avance tecnológico actual.

“El crecimiento de la demanda energética es exponencial, sobre todo en dos sectores: la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos. Nunca había visto una tecnología avanzar tan rápido como esta”, afirmó.

¿Qué soluciones propone?

El empresario aseguró que tanto los gobiernos como las compañías deben actuar de inmediato. Entre sus propuestas mencionó:

  • Incrementar la producción de transformadores eléctricos, con el fin de garantizar una distribución de energía estable y eficiente.
  • Aumentar la inversión en energías renovables, como la solar y la eólica, para poder acompañar el crecimiento tecnológico que atraviesa el planeta.
