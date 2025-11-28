Elon Musk lanza una preocupante predicción sobre el futuro global

El empresario Elon Musk compartió una preocupante predicción que, según él, podría marcar una etapa crítica para el mundo.

¿Cuál es la predicción de Elon Musk?

Elon Musk, una de las figuras más influyentes en los ámbitos tecnológico, empresarial y político, advirtió durante la conferencia Bosch Connected World que el planeta podría enfrentar un riesgo energético significativo.

Según explicó, el consumo eléctrico está aumentando a un ritmo acelerado debido al desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y la adopción masiva de vehículos eléctricos (EVs), lo que podría conducir a una crisis global sin precedentes.

Musk señaló que ya se empiezan a ver señales de que la capacidad energética mundial podría no ser suficiente para sostener la velocidad del avance tecnológico actual.

“El crecimiento de la demanda energética es exponencial, sobre todo en dos sectores: la inteligencia artificial y los vehículos eléctricos. Nunca había visto una tecnología avanzar tan rápido como esta”, afirmó.

¿Qué soluciones propone?

El empresario aseguró que tanto los gobiernos como las compañías deben actuar de inmediato. Entre sus propuestas mencionó: