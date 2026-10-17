VIDEO: Hombre se colgó de un bus del MÍO para transportar estantes metálicos en Cali

A través de redes sociales se viralizó un video que muestra un nuevo caso de imprudencia en Cali.

Hombre se colgó de un bus en Cali para transportar repisas metálicas

Según la información conocida hasta el momento, el protagonista sería un habitante de calle que utilizó un bus del sistema de transporte público Masivo Integrado de Occidente (MÍO) para transportar varios objetos.

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Los hechos habrían ocurrido durante la mañana de este sábado 17 de octubre, en el sector de Alameda.

Las imágenes, difundidas por varios usuarios en X, muestran el momento en que el hombre se aferra con las manos a la parte trasera de un bus y permanece colgado del vehículo mientras este avanza por las vías de la ciudad.

El sujeto llevaba dos bolsas plásticas, una blanca y otra negra, sujetas a la parte superior de su cuerpo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que también transportaba varias repisas metálicas, que llevaba amarradas a la parte inferior de su cuerpo y que se arrastraban por el pavimento durante el recorrido.

La escena generó reacciones entre los usuarios de las redes sociales, debido al riesgo que representaba esta práctica tanto para el hombre como para los demás actores viales.

Incluso en las imágenes se observa una motocicleta que se vio obligada a realizar una brusca maniobra de freno para evitar chocar con los elementos metálicos.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento oficial del sistema de transporte MÍO sobre lo ocurrido.

Hallan a un hombre debajo de un bus del MÍO en Cali

Este caso se suma a otro episodio registrado días atrás en Cali, cuando un hombre fue encontrado debajo de un bus del MÍO. Según las primeras versiones, el sujeto se habría quedado dormido en esa parte del vehículo mientras el articulado recorría varios kilómetros.

El hecho llamó la atención de varios ciudadanos, quienes advirtieron la situación al observar una mano que sobresalía de la parte inferior del bus. En un primer momento, algunos sospecharon que el hombre podría estar muerto, por lo que alertaron al conductor.

Tras recibir el aviso, el trabajador detuvo el vehículo para verificar lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando el hombre se dio cuenta de que había sido descubierto y salió del lugar en el que se encontraba. Posteriormente, se alejó caminando ante la mirada de los transeúntes, sorprendidos por lo ocurrido.