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Cayó banda que estafó a adultos mayores con falsos planes turísticos: miembros se rieron en la audiencia

Los delincuentes se aprovechaban de las víctimas para realizar millonarias transferencias de sus cuentas bancarias.

Red de estafadores en Medellín cayó.
Red de estafadores en Medellín cayó. Foto: Fiscalía.

Nicolás Martínez Sánchez

octubre 17 de 2026
12:18 p. m.
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Las autoridades le pusieron punto final a una banda criminal que habría estafado a más de mil personas en Medellín con falsas membresías en planes turísticos, con las que obtuvo una cifra mayor a los 14.000 millones de pesos.

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Esta red estaba conformada por Luis Fernando Berrío Duque, Juan Camilo Vásquez Ramírez, Juan Diego Ramírez Caicedo, Johana Gil Hena, Carlos Andrés Pineda Zapata y Miguel Ángel Manrique Villa.

¿Cómo operaba la banda?

De acuerdo con las pesquisas, las víctimas eran principalmente adultos mayores. Los delincuentes se aprovechaban de su condición de vulnerabilidad y condiciones médicas para ganarse su confianza.

Por medio de varias empresas fachada, estas personas se hacían pasar como trabajadores de agencias de viajes para atraer a las personas en centros comerciales de la capital antioqueña.

Cuando las víctimas entraban a las instalaciones de las supuestas agencias, los criminales les pedían cédulas, información bancaria y sus números de teléfono. Todo bajo la fachada de que estaban validando la información; cuando en realidad era el puente para tener acceso a los productos financieros.

Ahora bien, ¿qué pasaba si una de las víctimas no tenía su documento de identidad a la mano? El modus operandi en estos casos consistía en acompañarlas hasta sus casas por las cédulas. Esto, en aras de no levantar sospechas y fortalecer más la confianza.

Hubo más de mil víctimas

Un punto clave de la estafa es que no dejaban que los adultos mayores leyeran detenidamente los contratos que terminaban firmando.

Sin embargo, el imperio criminal terminó y los miembros fueron presentados ante un juez de control de garantías. El ente acusador los imputó por presunto concierto para delinquir agravado con fines de estafa, estafa agravada en la modalidad de masa, acceso abusivo a sistema informático y violación de datos personales agravada.

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Berrío, Vásquez, Ramírez, Gil y Pineda fueron enviados a prisión después de no aceptar cargos; mientras que a Manrique lo cobijó la privación en su casa mientras avanza el proceso.

Causó indignación que, durante la audiencia, algunos de ellos se mostraron alegres e incluso riéndose mientras la fiscal detallaba el accionar de la banda para abordar y robar a las víctimas.

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