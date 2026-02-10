CANAL RCN
Colombia Video

Hombre secuestró y le propinó brutal golpiza a su exnovia en Medellín: le dio pastillas para que abortara

El hombre presuntamente actuó con la complicidad de otro. Ambos le pidieron una millonaria suma a la familia para liberarla.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
01:49 p. m.
Una mujer de 25 años fue rescatada por autoridades en Medellín tras permanecer dos días secuestrada por su expareja sentimental y otro hombre, quienes la sometieron a golpizas, le suministraron pastillas abortivas y exigieron 500 millones de pesos a su familia para liberarla.

La víctima fue llevada a una vivienda en la comuna 3 Manrique, donde fue sometida a intimidaciones y agresiones físicas. Los captores enviaron mensajes a través de aplicaciones de mensajería instantánea a los familiares, acompañados de videos que mostraban las condiciones de cautiverio y las agresiones que sufría.

Le dieron pastillas para que abortara

El rescate se concretó gracias a la denuncia interpuesta por un familiar ante las autoridades, quienes intervinieron de manera oportuna. Inicialmente, el caso parecía tratarse de un secuestro extorsivo con fines económicos debido a la exigencia de los $500 millones. Sin embargo, la investigación tomó otro rumbo cuando se confirmó que uno de los captores era el exnovio.

Tras informarle al hombre sobre su estado de embarazo, la mujer fue retenida con la intención de forzarla a interrumpir la gestación. Durante los dos días de cautiverio, le suministraron medicamentos abortivos mientras la mantenían bajo amenazas y violencia física.

Pedían $500 millones para liberarla

Después del rescate, la joven tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario debido a las lesiones sufridas. Paralelamente, las autoridades activaron los protocolos de atención y acompañamiento correspondientes.

“Hemos venido acompañándola a ella psicológicamente y activamos ya todas las rutas de acompañamiento jurídico para que este caso no quede en la impunidad”, sostuvo el subcomandante de la Policía del Valle de Aburrá, coronel Juan Carlos Sierra.

Los dos hombres capturados, de 24 y 33 años, serán imputados por los delitos de secuestro extorsivo, tortura y tentativa de feminicidio, según el informe oficial de la Policía.

La víctima actualmente se recupera en un centro de asistencia, donde recibe atención médica y acompañamiento psicológico especializado. Mientras tanto, continúa con el proceso judicial para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales de sus actos.

