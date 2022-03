La historia del hombre que sobrevivió 17 días perdido en un páramo de Cundinamarca

En Noticias RCN conocimos la historia de un joven artista que sobrevivió 17 días desaparecido en el páramo del pan de azúcar en Cundinamarca.

Según su relato, solo se alimentó con agua y sus propios orines. Además, aseguró que el frío habría sido lo más difícil de combatir.

Lea, además: Cacería de tiburones, el fenómeno que amenaza a los ecosistemas acuáticos del mundo

El Ejército y los Bomberos lograron ubicarlo por un mensaje que alcanzó a enviar.

“Yo grité y ellos no me oyeron. De pronto nos fuimos yendo yo para acá y ellos para acá y ya cuando me di cuenta estaba completamente perdido”, señaló Jeshua Kaslo.

El artista llegó al páramo para probar un drone con un grupo de amigos, pero al parecer en un omento se alejó y se desorientó.

“Yo empecé a bajar con el drone, siguiéndolos para no perder la pista y los chicos iban detrás, cuando yo llegué ellos no estaban”, agregó.

Cada día fue un suplicio, una lucha para combatir el frío, el hambre y hasta la misma muerte.

“Me tomaba mi propia orina y agua, ese era mi alimento”, añadió.

Además, aseguró que Dios lo mantuvo con vida y al hablar con él, le aseguró que lo necesitaba para más cosas.

“En varias ocasiones yo le entregué la vida a mi Dios y le dije que ya no daba para más, pero él me dijo que me necesitaba para ciertas cosas. Me dijo que iba a ser difícil pero que iba a sobrevivir”, afirmó.

La guía de Dios

Según su relato, al pasar los días y cuando creía desvanecer, algo sobrenatural lo levantaba. “En ese momento sentí las manos de Dios y me dijo que volviera al sitio donde estaba y que esperara porque que me iban a encontrar”.

Luego de 15 días, el control del drone le permitió enviar su ubicación y de inmediato sus familiares avisaron al Ejército y a los bomberos, quienes volvieron en su rescate.

Jeshua quedó con heridas en su rostro, piel y dedos del pie, pero increíblemente está con vida.

Espera volver a ver a su mamá, a quien no ve hace 16 años y que está radicada en Canadá.

Por ahora, volverá a tramitar una visa que le ha sido negada por años, para lograr ese reencuentro.

Finalmente, aseguró que volvería más preparado al páramo y que celebra que Dios le dio otra oportunidad para vivir.

Vea también: Las ballenas en Colombia y su importancia para mejorar la salud de las personas