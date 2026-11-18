Un hecho de violencia ocurrido en zona rural de Santander terminó con un joven de 23 años muerto y un hombre capturado, quien ahora deberá responder por su presunta responsabilidad en el homicidio.

Sin embargo, durante el procedimiento, las autoridades encontraron un antecedente: el señalado agresor tenía una condena vigente de 17 años de prisión por abuso sexual contra una menor de 14 años.

El caso también puso en evidencia que el hombre registraba otros antecedentes por delitos de naturaleza similar.

Riña terminó con la captura de un hombre con graves antecedentes

Los hechos ocurrieron el domingo 15 de noviembre en la vereda San Ignacio, en jurisdicción de El Playón, Santander. Allí se presentó una riña en la que resultó muerto un joven de 23 años.

Tras conocer lo sucedido, unidades de la Policía adelantaron labores de búsqueda e investigación que permitieron ubicar, en tiempo récord, al presunto responsable. El hombre también resultó herido durante el enfrentamiento, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Desde el hospital, las autoridades le notificaron su captura por el delito de homicidio, mientras permanece bajo custodia policial.

Así lo explicó el comandante de la Policía de Santander, Luis Atuesta:

Una riña recíproca fue llevado a centro médico, se le notificó la captura por el delito de homicidio, pero también algo muy importante, verificados los antecedentes de este ciudadano, encontramos que se encuentra con una condena vigente de 17 años de prisión.

Presunto asesino tendría antecedentes por abuso sexual a una menor

Pero el hallazgo más preocupante se produjo cuando los uniformados verificaron la información judicial del capturado. Según la Policía, el hombre tenía una condena vigente de 17 años de prisión por el delito de abuso sexual con menor de 14 años.

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Es decir, ya era requerido por la justicia por un caso de violencia sexual contra una menor de edad. A esto se suman dos anotaciones judiciales por delitos similares, correspondientes a los años 2007 y 2015.

El comandante Atuesta confirmó este historial:

Adicional a ello tenía dos anotaciones o dos antecedentes por delitos similares en los años 2007 y 2015.

Por ahora, el hombre continúa en un centro médico debido a las lesiones que sufrió durante la riña. Sin embargo, permanece bajo custodia de las autoridades y deberá responder por el homicidio del joven de 23 años.