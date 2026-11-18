En el Atlántico, una joven de apenas 19 años fue asesinada en el barrio El Bosque, en Barranquilla, luego de ser atacada con arma de fuego en plena vía pública.

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El crimen ocurrió después de que la mujer saliera de su vivienda en una motocicleta. De acuerdo con los primeros relatos de testigos, el conductor del vehículo habría sido quien la obligó a descender y posteriormente le disparó.

¿Cómo fue el asesinato de la joven en Barranquilla?

Según la información conocida, la joven salió de su casa a bordo de una motocicleta en el barrio El Bosque. Sin embargo, cuando avanzaron varias calles, el hombre que conducía habría detenido el vehículo y la obligó a bajarse.

Minutos después, el sujeto le disparó y escapó del lugar. Los disparos alertaron a los habitantes del sector, quienes salieron a verificar lo ocurrido y encontraron a la mujer tendida sobre el pavimento.

Una testigo relató los momentos posteriores al ataque:

Bueno, yo estaba sentada en la puerta de mi casa cuando sentimos unos disparos y cuando encontramos fue la muchacha tirada en el suelo.

La víctima fue auxiliada y trasladada a un centro médico, pero, pese a los esfuerzos del personal de salud, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Procurador pidió acciones para frenar la violencia contra las mujeres

El asesinato generó nuevos pronunciamientos de rechazo por parte de las autoridades. El procurador general, Gregorio Eljach, calificó estos hechos como una tragedia y manifestó su preocupación por los crímenes contra las mujeres que se han registrado en el departamento.

El funcionario insistió en la necesidad de trabajar para reducir las agresiones y evitar que continúen ocurriendo este tipo de casos.

Es muy lamentable que suceda, lo venimos repitiendo en todo el territorio, el Gobierno lo va a considerar seguramente.

Además, hizo un llamado a fortalecer las acciones institucionales para enfrentar las distintas manifestaciones de violencia que afectan a las mujeres.

Por otro lado, en medio de la preocupación por estos hechos, la Gobernación del Atlántico realizó un consejo de seguridad con enfoque de género, en el que se definieron seis líneas de trabajo para reforzar la atención y protección de las mujeres en el departamento.

La estrategia busca fortalecer la respuesta institucional frente a las situaciones de violencia, así como mejorar los mecanismos de prevención y acompañamiento a las víctimas.