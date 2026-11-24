Hay gran preocupación en Cartagena tras la toma de un Éxito por parte de hombres armados que, según información preliminar, a esta hora tendrían como rehenes a trabajadores y demás ciudadanos que se encontraban dentro del establecimiento.

Hombres retuvieron a ciudadanos en Éxito de Cartagena

Según la información, conocida por Noticias RCN, los hombres habrían llegado al establecimiento comercial con el objetivo de ejecutar un presunto robo. Sin embargo, al no lograr su cometido, habrían decidido retener a ciudadanos y demás trabajadores que se encontraban allí.

A esta hora, uniformados de la Policía Nacional y la Fuerza Armada ya se encuentran haciendo presencia en la zona en donde se está preparando un dispositivo para lograr ingresar al lugar con el objetivo de rescatar a las personas que están en el sitio.

Además, las autoridades ya han empezado a despejar la zona para poder salvaguardar la vida de los ciudadanos que se encuentran al interior del lugar. La Armada Nacional también está haciendo sobrevuelos.

Según el último reporte, 3 de los rehenes ya habrían sido liberados. Al parecer, los sujetos estarían intentando negociar su huida.

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Imágenes de la toma del establecimiento comercial

Imágenes, captadas por ciudadanos que han llegado hasta la zona, dejan ver, al parecer, a los delincuentes obligando a los ciudadanos a poner asientos frente a las ventanas del establecimiento para que pudieran ser visualizados por las autoridades y demás personas que se encontraban a las afueras del Éxito.

En los clips también se observa a un sujeto armado, con uniforme de color negro, lentes y casco, quien vigila a varias de las trabajadoras que están sentadas frente a los ventanales.

En otro de los videos se observa a otro sujeto armado, quien acerca a un adulto mayor a la ventana y, al parecer, le da instrucciones al mismo. Finalmente, este termina alejándose del cristal para volver a retomar su posición al interior del establecimiento.

Decenas de ciudadanos también han hecho presencia en la zona para capturar los momentos de pánico que se están viviendo en la zona. Al parecer, los rehenes tendrían sus manos sujetadas.