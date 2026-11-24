En el marco de la conmemoración de los diez años de la firma del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, volvió a abrirse el debate sobre los avances reales en materia de reparación a las víctimas y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado y la antigua guerrilla.

A las preocupaciones por el rezago en la implementación se sumaron los cuestionamientos del ministro de Justicia, Iván Cancino, al expresidente Juan Manuel Santos, uno de los principales artífices del acuerdo.

Según cifras expuestas con base en datos de la Contraloría General de la República, aún faltarían más de 200 billones de pesos para cubrir las necesidades reales derivadas de la implementación del acuerdo. Además, se señaló que únicamente se ha ejecutado el 41 % de los recursos requeridos, una cifra que, según los críticos, evidencia el rezago en el cumplimiento de los compromisos pactados.

Persisten las dudas sobre la reparación a las víctimas

Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a los resultados obtenidos en materia de reparación integral. De acuerdo con los datos divulgados, el avance en los procesos de reparación colectiva apenas alcanzaría el 4,1 %, mientras que persisten interrogantes sobre los bienes que las Farc se comprometieron a entregar para resarcir a las víctimas del conflicto armado.

Las cifras indican que más de ocho de cada diez inmuebles reportados por la antigua organización guerrillera no habrían llegado materialmente a las instituciones encargadas de administrarlos, mientras que cerca del 97 % de los bienes muebles permanecerían sin ser entregados.

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Las víctimas también han expresado su inconformidad frente al trámite de sus procesos ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Una de las voceras aseguró que existe un estancamiento en las acreditaciones, situación que limita la participación efectiva de los afectados en los procesos judiciales contra exintegrantes de las Farc.

Asimismo, reclamó mayor claridad sobre las medidas de reparación anunciadas, entre ellas proyectos como el denominado Hospital para la Paz, y pidió transparencia respecto a los beneficios reales que estos tendrían para las comunidades.

Cancino responde a Santos y cuestiona los resultados del acuerdo

Durante la conmemoración de la primera década del acuerdo, el ministro de Justicia, Iván Cancino, lanzó fuertes críticas al expresidente Juan Manuel Santos y al proceso de implementación.

El funcionario afirmó que “la dignidad de la Presidencia se perdió cuando se desconoció la voz del pueblo” y sostuvo que se ofreció impunidad a los responsables de crímenes sin que el país obtuviera una “paz verdadera”. También cuestionó que las víctimas aún no hayan recibido una indemnización completa y señaló que, pese a la firma del acuerdo, las disidencias de las Farc se multiplicaron y continúan operando en distintas regiones del país.

Cancino concluyó que la dignidad de la Presidencia se defiende respetando la voluntad popular, protegiendo a los ciudadanos y haciendo cumplir la Constitución y las leyes.

Exfiscal Mario Burgos asumirá defensa de patrullera víctima de presunta discriminación racial

En otro hecho de interés judicial, el exfiscal Mario Burgos anunció que asumirá la representación legal de la auxiliar de Policía Hasly Tatiana Carabalí Arroyo, quien denunció haber sido víctima de actos de discriminación racial en Cali.

Burgos, reconocido por haber liderado investigaciones de alto perfil como el caso del homicidio del estilista Mauricio Leal y su madre, así como parte del proceso contra Nicolás Petro, aseguró que la representación busca garantizar los derechos de la uniformada y promover acciones legales frente a los presuntos actos de discriminación agravada de los que fue víctima.

El abogado indicó que la intención es sentar un precedente para evitar que el color de piel se convierta en un factor de exclusión o afecte el ejercicio de funciones laborales y de servicio público, como habría ocurrido en este caso.

La denuncia ha generado amplio rechazo en distintos sectores y reavivó el debate sobre la necesidad de fortalecer las medidas contra el racismo y la discriminación en el país.