Hombres disfrazados de policías raptaron y asesinaron a joven de 19 años en Antioquia

La tranquilidad del municipio de Marinilla, en el oriente de Antioquia, se vio alterada el pasado fin de semana cuando varios hombres disfrazados de policías irrumpieron en una vivienda y secuestraron a Sebastián López Aramillo, de 19 años.

Sujetos disfrazados de policías secuestraron y asesinaron a un joven en Antioquia

Lo que inicialmente parecía una captura rutinaria resultó ser un secuestro que culminó en tragedia.

Según informaron las autoridades, los delincuentes llegaron hasta el barrio Los Giraldos, donde residía López, conocido con el alias de Cáncer. Los raptores lo trasladaron presuntamente en un vehículo hacia el municipio de El Peñol, cercano a Marinilla.

El Grupo GAULA y otras autoridades iniciaron la búsqueda inmediatamente, apoyándose en videos e información suministrada por la ciudadanía. Los operativos se extendieron por varios municipios de la región, incluyendo El Peñol.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando se reportó un homicidio en zona rural de Concepción, a unos 20 kilómetros de Marinilla.

El cuerpo hallado en Concepción fue identificado como el de Sebastián López Aramillo. Las autoridades confirmaron que el joven tenía antecedentes penales, lo que ha llevado a la hipótesis de un posible ajuste de cuentas entre grupos criminales que disputan el control territorial en el oriente antioqueño.

Por el momento, continúan los operativos en varios municipios de la región para tratar de capturar a los responsables y esclarecer las causas de este crimen.

Las autoridades han intensificado su presencia en la región y hacen un llamado a la ciudadanía para que proporcione cualquier información que pueda ayudar a esclarecer este crimen y capturar a los responsables.

Mientras tanto, la investigación sigue su curso para determinar los motivos exactos detrás de este violento suceso.