Persecución le puso punto final a banda que se dedicaba a robar vehículos en Bogotá

La banda estaba conformada por cinco personas y algunas tienen antecedentes.

septiembre 08 de 2025
01:38 p. m.
En las últimas horas, la Policía capturó a cinco personas que estaban detrás del robo de varios vehículos en Bogotá.

El robo más reciente se dio en la madrugada de este lunes 8 de septiembre. Los policías que recorrían el sector fueron avisados de que acababa de ocurrir un hurto.

Cinco personas integraban la banda

La central de radio les informó que un vehículo había sido despojado en la localidad de Engativá por medio de la modalidad atraco. Acto seguido, se puso en marcha un plan candado que permitió ubicar a la banda.

Estas cinco personas estaban en el barrio Brasilia en Bosa con la camioneta. Al momento de llegar al lugar, inició una intensa persecución con la que finalmente se pudo interceptar al vehículo.

Tras verse acorraladas, estas personas intentaron seguir con la huida desde otra camioneta. Sin embargo, fue un acto en vano y terminaron siendo capturadas. Entre los delincuentes se supo que dos son extranjeros.

Durante el operativo, se recuperó la camioneta robada, así como en la que querían escapar. También se incautaron cinco celulares.

Capturados fueron enviados a prisión

Al momento de revisar los antecedentes, se supo que dos de los delincuentes tenían anotaciones por hurto y tráfico de estupefacientes. Tras la respectiva captura, un juez de control de garantías los envió a la cárcel.

Con base en las cifras proporcionadas por el Sistema de Información Estadístico Delincuencial y Contravencional de la Policía Nacional, se supo que entre enero y julio hubo 1.668 casos de hurto de automotores.

El balance arrojó un resultado menor que el año pasado. Para julio de 2024, se reportaron 2.575 crímenes de esta índole. Es decir, en 2025 la reducción fue del 34.4%, lo que es igual a 887 casos menos.

Durante este año, la mayoría de localidades también tuvieron menos hechos, a excepción de San Cristóbal (pasó de 72 a 82) y Fontibón (pasó de 65 a 71).

