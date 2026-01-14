“Te me presentaste”: Sebastián Ayala afirma que Yeison Jiménez lo acompañó durante su homenaje

El país entero se encuentra atónito ante el fatal accidente que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez y cinco integrantes más de su grupo de trabajo. El dolor, la nostalgia y la impotencia se han sumado en una sola voz de aquellos que se han reunido, de manera multitudinaria, para cantar y honrar la memoria del caldense, quien estaba próximo a realizar su segundo Campín.

Ante la fatídica noticia que tiene a todo el pueblo colombiano de luto, varios artistas se han tomado sus redes sociales para recordar los momentos vividos con el artista y rendir especiales honores en sus más recientes conciertos en el país.

Sebastián Ayala manifiesta sentir presencia de Yeison Jiménez

El joven artista ha tenido la oportunidad de tomarse sus redes sociales para publicar recuerdos inéditos que logró compartir junto al intérprete de ‘Bendecida’. Sin embargo, en uno de sus más recientes posts, por medio de su cuenta oficial de Instagram, Ayala no solo manifestó sentir la presencia de Jiménez, sino que también reveló las imágenes del suceso.

En el clip se observa al cantante interpretando una de sus canciones en compañía de todos sus músicos y demás equipo de trabajo. Ante el evidente sentimiento de nostalgia que se ve reflejado en el rostro del joven, se observa la llegada repentina de una mariposa negra que primero vuela sobre el acordeonista y después rodea al cantante, quien de manera inmediata se detiene para observar la escena.

Pese a que la mariposa apareció unos cuantos segundos, esta se posó debajo de uno de los equipos de sonido que se encontraban encima de la tarima. Por supuesto, la reacción de Ayala no se hizo esperar ya que el artista guardó silencio por unos segundos y después manifestó que dicha presencia se podría tratar de Yeison Jiménez.

En pleno homenaje hacia ti te me presentaste. Gracias por darme tu último adiós Yeison, manifestó el cantante.

Así mismo, las reacciones de los internautas no se tardaron en aparecer, pues algunos de estos manifestaron que la presencia repentina de una mariposa transmite un mensaje de “agradecimiento y recordación” entre aquellos seres queridos que ya no se encuentran con vida.

Homenaje de despedida a Yeison Jiménez

Por otro lado, la capital se ha vestido de luto para hacer un multitudinario homenaje de despedida a Yeison Jiménez y a su grupo de trabajo que también perdió la vida junto a él.

De esta manera, el Movistar Arena ya recibió al primer grupo de personas que se encuentran cantando sus canciones junto a demás artistas invitados del género popular.