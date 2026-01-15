CANAL RCN
Tendencias

“Yeison te odiaba”: Ciro Quiñonez se despacha contra Giovanny Ayala al recordar a Yeison Jiménez

El cantante estalló en contra de su colega al aclarar las razones por las que no fue el homenaje de Yeison Jiménez en Bogotá.

Foto: Canal RCN y IG @ciroquinonez


Noticias RCN

enero 15 de 2026
03:11 p. m.
Colombia entera se encuentra lamentando el trágico accidente que acabó con la vida de Yeison Jiménez y cinco personas de su grupo de trabajo, quienes iban junto al artista en la avioneta accidentada en el sector comprendido entre Paipa y Duitama.

Sin embargo, en los días más recientes, algunas polémicas entre varios cantantes del género popular han salido a la luz por lo que, en una nueva oportunidad, Ciro Quiñonez rompió el silencio y decidió enfrentar a Giovanny Ayala en sus redes sociales.

¿Ciro Quiñonez en contra de Giovanny Ayala?

Bogotá se vistió de luto al darle una multitudinaria despedida al caldense durante el pasado miércoles 14 de enero, en el Movistar Arena. Las dos jornadas completaron un aforo de aproximadamente más de 14 mil asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de sumarme a un concierto en el que los exponentes más relevantes del género musical se reunieron en honor a Jiménez.

Sin embargo, la ausencia de uno de dichos cantantes llamó la atención entre los más fieles fanáticos del ‘Aventurero’, pues la inasistencia del artista Giovanny Ayala fue rápidamente discutida entre cientos de internautas.

Pese a que Ayala ha compartido publicaciones relacionadas a la partida de Yeison, en su cuenta oficial de Instagram, su amplia fanaticada cuestionó la decisión de no asistir al evento gratuito.

Fue así como el intérprete de ‘De rodillas te pido’ hizo una publicación en donde explicó algunas de las razones por las que no asistió al evento. Así mismo, habría cuestionado la presencia de Quiñonez en el recinto.

Aunque la publicación ya fue eliminada, Ciro no dudó en comentar al expresar que su presencia no era “bienvenida”, pues, según su relato, tuvo contundentes diferencias con Yeison Jiménez en vida. Por supuesto, la captura de pantalla del comentario ya se ha hecho viral en redes sociales.

Polémicas pasadas entre Ciro y Giovanny

Cabe recordar que, en años pasados, Ayala y Quiñonez ya habrían protagonizado amplias polémicas en donde incluso se llegó a presentar una presunta agresión entre los dos hombres, en un centro comercial.

Su enfrentamiento en redes ya ha generado una lluvia de críticas hacia los dos artistas, pues miles de usuarios han tildado el cruce de palabras como “una falta de respeto” por la memoria de Yeison y el luto que lleva no solo su familia, sino el país entero.

