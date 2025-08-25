Seis de los 13 policías asesinados en Amalfi fueron despedidos por sus familias este lunes

La jornada del lunes 25 de agosto, fue una jornada de luto y duelo nacional por la pérdida de los 13 uniformados de la Policía que, presuntamente, fueron atacados por las disidencias de alias Calarcá, mientras realizaban labores de erradicación manual de cultivos ilícitos en el municipio de Amalfi, Antioquia, el pasado jueves 21 de agosto.

Familiares y seres queridos se despidieron de seis de las 13 víctimas fatales, en honras fúnebres realizadas en la ciudad de Bogotá y los departamentos de Huila, Boyacá y Atlántico.

¿Qué dicen las familias de las víctimas?

En el centro religioso de la Policía Nacional, en Bogotá, se realizó una emotiva ceremonia para despedir al mayor Carlos Eduardo Mateus, copiloto del helicóptero; al subteniente Nicolás Ovalle, y al patrullero Juan Guzmán.

El capitán Santiago Ovalle, primo del mayor Mateus dijo que “murió de cara al sol, con la frente en alto y la conciencia tranquila, de haber cumplido su deber con la patria”.

Palabras a las que decidió sumarse el patrullero Cristian Ovalle, hermano del subteniente Santiago Ovalle: “Hoy tenemos un gran dolor y vacío que nos dejas en nuestros corazones”.

Y, por supuesto, uno de los compañeros de la institución del patrullero Guzmán, que lamentó su perdida, diciendo: “Ya no volveré a escuchar tu voz, tu risa ni tus palabras que siempre me daban fuerzas cuando más lo necesitaba”.

Otro homenaje se realizó en Mongua, Boyacá, para despedir al capitán Francisco Merchán, que pilotaba el helicóptero.

Sus compañeros lo recordaron como “un amigo tan bueno y un hombre con alma de niño”, mientras, su padre, Bernardo Merchán, le envió un mensaje en medio del llanto: “Hijito querido, muy pronto nos veremos en la eternidad. Yo ya tengo 68 años, seguramente pronto nos encontraremos”.

En Barranquilla, Carlos Julio Valera recordó a su sobrino, el patrullero José Valera, como un joven que siempre soñó con servir a su país: “Era un muy buen hijo con su padre, un hijo excelente con su madre. Con toda la familia era un ejemplo de muchacho”.

Y, por último, pero no menos importante, en el municipio de Aipe, Huila, se honró la memoria del subintendente José Mario Camacho.

Sobrevivientes se recuperan, mientras las autoridades continúan investigando:

Cuatro de los sobrevivientes se recuperan en el hospital de la Policía. Según el general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, “emocionalmente, psicológicamente están bien, están estables, están tranquilos”.

Y, en declaraciones recientes, el ministro de la Defensa, Pedro Sánchez, explicó que el helicóptero no fue derribado con drones, pero sufrió graves daños luego de aterrizar sobre una carga explosiva: “Uno de los dos helicópteros que aterrizó fue afectado totalmente por una carga explosiva”.