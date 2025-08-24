Familias de policías asesinados en Amalfi aseguran que no guardan rencor, pero hicieron un llamado a la paz

Las familias de los 13 policías de la unidad antinarcóticos asesinados el pasado jueves 21 de agosto, cuando realizaban tareas de erradicación manual en el municipio de Amalfi, siguen esperando sus cuerpos para darles un último adiós.

Es el caso de Michelle Jiménez, madre del patrullero y guía canino de 31 años Jhonatan Jiménez que, antes del ataque, prometió que iba a hacerle una llamada:

“Me dijo: ma, voy pa´ una parte muy peligrosa; si hay señal, yo la llamó. Y no me llamó. Eso fue todo”, recordó Michelle, que insiste en que el conflicto armado se llevó “la mitad” de su vida.

Jiménez llevaba cinco años y tres meses en la institución y falleció en medio de la operación junto a su perro, Telmo, al que también lloran en la institución.

El joven Policía, además, tenía una hija de 11 años, que hoy pone a los Jiménez en una situación complicada: encontrar las palabras para decirle que no volverá a ver a su papá:

“Lo único que yo me pregunto es cómo esa gente deja a una hija sin papá. Y, en el caso de sus compañeros, cómo dejan a una mamá sin su hijo. Eso no es justo (…) Uno debe morirse cuando Dios manda por uno, no tendrían porque quitarle la vida a alguien como ocurrió con mi hijo y sus compañeros”.

En Antioquia, locales y autoridades han estado manifestándose para exigir que situaciones de este tipo no se repitan:

En Amalfi, lugar del ataque, la representante de las víctimas Nelly Cañela se sumó a una movilización que inició en la Alcaldía y recorrió gran parte del casco urbano.

Al tomarse la palabra, pidió que se adopten medidas para garantizar la seguridad en el municipio y que el sacrificio de los uniformados “inspire acciones de amor, tolerancia y unidad. Juntos trabajaremos por una sociedad más justa y pacifica donde la vida y la dignidad de todos nosotros sean respetadas”.

El mismo sábado, en la noche, varias personas realizaron un homenaje póstumo y una velatón en memoria de las víctimas, en el comando de la Policía de Antioquia.

Familias de los uniformados aseguran que no guardan rencor:

Noticias RCN también visitó a la familia del mayor Carlos Eduardo Mateus Ovalle, en el barrio Las Flores, del municipio Los Palmitos (Sucre).

Mery del Carmen Tinoco, abuela del mayor, se niega aceptar que "se haya adelantado": “Yo no creía que mi nieto estuviera muerto. Le decía a la mamá: no, Sofi, no me diga eso que él está vivo. Debe estar herido, pero cuando me enteré de eso… Dios mío, me pegó muy duro”.

Desde niño su sueño era ser piloto de la Policía Nacional, de acuerdo con su abuelo, Carlos Eduardo Mateus, “Él era aficionado a eso desde niñito. Una vez le pregunte qué iba a hacer cuando terminara el bachillerato, qué carrera iba estudiar y me dijo que se iba para la Policía, que quería ser piloto”.

Pero con todo y el dolor por la partida de su nieto, envió un mensaje de reconciliación y esperanza: “No les guardo rencor… no. No tengo por qué tenerles rencor ni nada, pero pónganse a pensar un poquito, no le hagan tanto daño a la humanidad”.