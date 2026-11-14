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Tembló nuevamente en Colombia hoy 14 de noviembre de 2026: atento al reporte

¿De cuánto han sido las magnitudes de estos temblores? Descubra aquí los detalles completos.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

noviembre 14 de 2026
02:23 p. m.
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Este 14 de noviembre de 2026 se han reportado al menos diez temblores en el país.

El primero, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, fue en Santander, sobre las 12:56 de la madrugada.

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¿Dónde se han sentido los demás? ¿De cuánto han sido las magnitudes? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 14 de noviembre de 2026

  • 12:56 a.m.

Epicentro: Jordán, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 137 kilómetros.

Municipios cercanos: a 3 kilómetros de Jordán (Santander), a 5 de Los Santos (Santander) y a 8 de Villanueva (Santander).

¿Cuáles han sido los otros temblores que se han reportado en Colombia hoy 14 de noviembre de 2026?

  • 1:15 a.m.

Epicentro: El Litoral del San Juan, Chocó.

Magnitud: 3.5.

Profundidad: 53 kilómetros.

Municipios cercanos: a 29 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 55 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 2:27 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 16 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 17 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).

  • 3:15 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 22 de Roncesvalles (Tolima).

  • 3:17 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de Chaparral (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 25 de Roncesvalles (Tolima).

  • 3:44 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 2.7.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Los Santos (Santander), a 5 de Jordán (Santander) y a 7 de Villanueva (Santander).

  • 4:17 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 21 kilómetros de Roncesvalles (Tolima), a 22 de San Antonio (Tolima) y a 23 de Chaparral (Tolima).

  • 5:51 a.m.

Epicentro: región fronteriza entre Venezuela y Colombia.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Saravena (Arauca), a 26 de Cubará (Boyacá) y a 29 de Fortul (Arauca).

  • 10:16 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 2.0.

Profundidad: 75 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Sipí (Chocó), a 37 de El Dovio (Valle del Cauca) y a 41 de Versalles (Valle del Cauca).

  • 11:18 a.m.

Epicentro: Concordia, Antioquia.

Magnitud: 2.5.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 8 kilómetros de Concordia (Antioquia), a 8 de Titiribí (Antioquia) y a 13 de Venecia (Antioquia).

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  • 2:11 p.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.7.

Profundidad: 138 kilómetros.

Municipios cercanos: a 9 kilómetros de Los Santos (Santander), a 10 de Cepitá (Santander) y a 11 de Jordán (Santander).

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