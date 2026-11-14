Disidencias de las Farc usan fincas de campesinos en Cauca para esconder armas y explosivos

Las fincas de campesinos en el departamento del Cauca estarían siendo utilizadas por las disidencias de las Farc como escondites de explosivos y armamento de guerra.

La situación fue identificada por inteligencia militar a través de operaciones de vigilancia aérea que permitieron identificar cilindros bomba, drones cargados con metralla y rampas de lanzamiento ocultos en terrenos rurales, principalmente en el Cañón del Micay, en el municipio de El Tambo.

La alerta de las autoridades apunta a la instrumentalización de la población civil por parte de la estructura Carlos Patiño, señalada de utilizar propiedades campesinas para almacenar elementos que serían empleados en acciones violentas.

Así es como disidencias de las Farc camuflan su arsenal en fincas campesinas

La preocupación se concentra en las cerca de 350 familias que transitan habitualmente por estas zonas y que podrían quedar expuestas a los enfrentamientos o a la activación de estos artefactos.

Las imágenes obtenidas por drones de inteligencia militar permitieron identificar cilindros bomba camuflados en medio de cultivos de plátano.

En otros puntos también fueron detectadas rampas para lanzar explosivos, dispositivos aéreos acondicionados con metralla y diferentes tipos de armamento.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, esta situación se presenta principalmente en áreas rurales de El Tambo, en la región del Cañón del Micay, donde las disidencias estarían aprovechando las fincas de los habitantes para ocultar estos elementos.

El riesgo no solo estaría relacionado con los posibles ataques contra la fuerza pública, sino también con la seguridad de las comunidades que viven y se movilizan por estos territorios.

Según el reporte militar, alrededor de 350 familias estarían siendo instrumentalizadas por el grupo armado y expuestas a las consecuencias de estas actividades ilegales.

Ejército destruyó rampas que serían utilizadas en un atentado

En medio de las operaciones militares, uniformados de la Tercera División del Ejército lograron llegar hasta uno de los lugares identificados como depósito de explosivos. Allí destruyeron tres rampas de lanzamiento que, según las autoridades, iban a ser utilizadas para perpetrar un atentado terrorista en la Vía Panamericana.

El ataque estaría dirigido contra integrantes de la fuerza pública y la población civil que transita por este corredor vial.

Las operaciones, de acuerdo con el Ejército, buscan neutralizar estos elementos y reducir el peligro para las comunidades. La institución también hizo un llamado a los habitantes para que continúen denunciando la presencia de artefactos explosivos y ayuden a identificar los puntos donde puedan estar ocultos.