Heroico rescate: guacamaya que duró horas atrapada con una cabuya en un árbol logró ser salvada en Medellín

Un heroico rescate fue presenciado por la comunidad en el sector de Robledo, en Medellín, donde una guacamaya logró ser rescatada tras pasar aproximadamente un día colgando de cabeza al quedar atrapada con una cabuya en un árbol.

Pese a la complejidad de las labores por la considerable altura en la que se encontraba, finalmente el ave logró ser rescatada por el cuerpo de Bomberos de la ciudad.

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Guacamaya fue rescatada en Medellín

El reporte se generó en días recientes en donde personal de un centro médico del sector informó sobre un comportamiento inusual por parte de un grupo de guacamayas que se encontraba sobre un árbol.

Al percatarse de lo sucedido, se trataba de una de estas aves que estaba colgando de cabeza al estar evidentemente atrapada, por medio de una de sus patas, con una cabuya.

Según una mujer testigo, de inmediato se hizo el reporte y se siguió la ruta para que las autoridades iniciaran las labores. Pero a la zona no solo llegaron decenas de personas que estuvieron al tanto del proceso, sino que también se logró observar la presencia de un grupo de guacamayas que no abandonaron a su compañera durante su rescate al brindarle alimento.

Tras horas de trabajo por parte del cuerpo de Bomberos, no se logró el rescate ante la cantidad de ramas del árbol y la complejidad que la canasta tenía para llegar a la zona en la que se encontraba el ave.

Sin embargo, en horas de la mañana, de este martes 25 de agosto, el activista Juan Jiménez Lara informó a la comunidad que la guacamaya logró ser rescatada de dicho árbol. Según las autoridades, el ave presentó una evidente lesión en la falange de la cual estaba colgando.

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¿Cómo se encuentra la guacamaya rescatada?

Actualmente, esta se encuentra bajo el cuidado del equipo de fauna silvestre del Área Metropolitana de Medellín para acompañar su proceso de recuperación y, posteriormente, que se realice su respectiva liberación para su reencuentro con sus demás compañeras guacamayas.

Según Lara, al parecer, detrás de este hecho se ha presumido un presunto caso de tráfico de fauna silvestre ante las características de la cuerda que fue encontrada. Sin embargo, dicha hipótesis del concejal no ha sido confirmada por las autoridades ambientales.

“Ningún animal silvestre debería estar amarrado, ningún animal debería perder su libertad para convertirse en un objeto o en un juguete. Ella nació para volar y nuestro deseo es que, después de recuperarla, pueda volver a hacerlo y que pueda regresar a su hogar para reencontrarse con su familia”, aseguró Lara.