Revelan video de Irán con escalofriante amenaza de muerte contra el hijo de Trump: ofrecieron recompensa

La televisión estatal de Irán difundió un video en el que se plantea abiertamente un escenario de ataque contra Barron Trump, hijo menor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La pieza, de aproximadamente tres minutos, fue emitida por Canal 3 de la televisión iraní, un medio vinculado a plataformas asociadas con la Guardia Revolucionaria Islámica.

¿Qué dice el video de Irán sobre el hijo de Trump?

La grabación utiliza como título una pregunta explícita sobre dónde y cómo matar al joven de 20 años y presenta diferentes referencias relacionadas con sus desplazamientos y su entorno.

En las imágenes aparecen menciones a su universidad, los vehículos en los que se movilizaría y supuestas posiciones de los agentes encargados de protegerlo.

El material sostiene además que los movimientos del hijo del mandatario estadounidense estarían siendo vigilados de manera constante.

Sin embargo, es importante precisar que varios de los datos incluidos en la grabación no han podido ser comprobados de forma independiente.

Irán ofreció millonaria recompensa para quien ejecute el asesinato de Barron Trump

El video afirma que habría una recompensa de 10 millones de dólares por la muerte de Barron Trump. No obstante, hasta el momento esa cifra no ha sido confirmada oficialmente.

La supuesta recompensa aparece únicamente dentro del contenido divulgado por los medios estatales iraníes, por lo que no puede presentarse como un pago establecido o verificado por alguna autoridad.

¿Qué información sobre la seguridad del joven aparece en la grabación?

El material incluye detalles que supuestamente permitirían conocer algunos de los lugares y medios de transporte relacionados con Barron Trump. También menciona a personas que formarían parte de su esquema de seguridad.

Entre las afirmaciones más llamativas aparece la historia de una mujer que, según el video, habría logrado superar los controles de seguridad, encontrarse de manera privada con Barron y posteriormente entregar información sobre él a quienes elaboraron el contenido.

Esa versión tampoco ha sido confirmada de manera independiente.

La grabación incluso sostiene que el joven utilizaría Xbox para establecer comunicaciones privadas, aunque tampoco existe una verificación independiente de esta afirmación.

¿Qué dijo el Servicio Secreto sobre la amenaza al hijo de Donald Trump?

El Servicio Secreto de Estados Unidos confirmó que tiene conocimiento del video y que está revisando su contenido.

La entidad mantiene bajo protección a diferentes integrantes de la familia presidencial y señaló que analiza cualquier información que pueda representar una amenaza para las personas a su cargo.