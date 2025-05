¿Hubo o no fraude en el hundimiento de la consulta popular?: esto reveló la senadora Lorena Ríos

La reforma laboral del Gobierno Nacional, tras haber sido archivada en Comisión Séptima, fue inesperadamente reactivada en la plenaria del Senado, al tiempo que se hundió la consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro como plan alterno.

El resultado de esta votación desató una tormenta política, pues mientras sectores del oficialismo denunciaron presunto fraude y manipulación del procedimiento, congresistas independientes y de oposición defendieron el trámite como legítimo.

La senadora Lorena Ríos, quien tuvo un papel clave en el hundimiento inicial de la reforma y votó contra la consulta, se pronunció sobre lo ocurrido.

La senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, no solo fue una de las ponentes que votó en contra de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, sino que también estuvo entre los congresistas que dijeron “no” a la consulta popular.

Luego de la decisión de la plenaria de hundir la consulta y devolver la reforma al Congreso, Ríos ha salido a explicar públicamente las razones de su voto.

Según la senadora, el regreso de la reforma laboral a trámite legislativo debe verse como una oportunidad para corregir errores, realizar los ajustes necesarios y abrir espacios reales de concertación, especialmente en temas salariales y laborales.

Ríos recordó que ella misma lideró dos mesas técnicas, el 28 de febrero y el 5 de marzo, con más de 40 actores del sector laboral, gremios y sindicatos, además de representantes del Gobierno, donde se evidenciaron múltiples falencias del proyecto.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención fue su reacción frente a las acusaciones de fraude lanzadas por el presidente Petro y miembros del Pacto Histórico. La senadora fue enfática en desmentir cualquier irregularidad:

Yo estuve ahí. Puedo dar fe de que no hubo fraude. Se escucharon comentarios como que no se había convocado, que no se había llamado a votar. Falso. Todos estábamos atentos. Se incluyó el tema en el orden del día. Se discutió. Se votó. Fue legítimo. No hubo mano de nadie… fue la mano de Dios la que estuvo presente en ese momento de votación.